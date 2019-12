Voor zijn vijfde theatermonoloog duikt Wim Helsen in de wereld van de begrafenisondernemers.

Cabaretier Wim Helsen duikt in een wereld die, zo weet hij uit ervaring, veel weg heeft van theater. Hij kruipt in de huid van een zonderlinge figuur die het liefst van al in het atelier van het rouwcentrum werkt, maar plots de taak van zijn bazin als ceremoniemeester moet overnemen. Hij is graag onder de doden, want 'die zijn stil en luisteren', maar in het bijzijn van de levenden weet hij geen houding aan te nemen. Vanachter een katheder leest hij de laatste woorden van Ivo voor, een man die zelfmoord heeft gepleegd en van wie het publiek afscheid komt nemen. Al blijkt die eigenlijk Guido te heten, en loopt de plechtigheid grandioos in de soep. Het leven en de dood clashen voortdurend in deze geestige, opzettelijk gênante voorstelling.