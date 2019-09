Jongerenportret 'Wij' van regisseur Rene Eller: een soort snapshot van ontspoorde jongeren en een scherpe uitval richting de consumptiemaatschappij.

'Ik wil voelen dat ik leef, en elke dag grenzen verleggen', mijmert een vrouwelijk personage in Wij, de verfilming van de choquerende roman van het Vlaamse schrijverskoppel Elvis Peeters. Losbandig gedrag, van seksuele escapades en amateurporno tot een brutale abortus, staat centraal in dit jongerenportret dat zich afspeelt tijdens een broeierige zomer in het grensdorp Wachtebeke.

In navolging van Fien Trochs Home lijkt ook dit regiedebuut van de Nederlandse reclameman Rene Eller op een soort snapshot van ontspoorde jongeren, al kiest Eller meer voor de confronterende aanpak van Larry Clarks Kids.

Een aanklacht van de burgerlijkheid dus, en een scherpe uitval richting de door het kapitalisme ongevoelig gemaakte consumptiemaatschappij.