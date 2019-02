Tv-tip: wat doen negenhonderd Thaise vrouwen in een Deens dorp?

Die bijzondere migratiegolf naar het Deense Jutland is helemaal toe te schrijven aan één vrouw: Sommai was begin jaren negentig een prostituee in de Thaise hoofdstad van de seksindustrie, Pattaya. In die hoedanigheid ontmoette ze de Deense Niels. Ze werden verliefd, trouwden en zij volgde hem naar Denemarken. En sindsdien tracht Sommai, wanneer ze niet in de lokale visfabriek werkt, arme Thaise vrouwen te redden van de prostitutie door voor hen ook een Deense echtgenoot te zoeken.

Veel van de vrouwen over wie Sommai zich ontfermt, komen uit haar eigen dorp, waar het leven voor hen zo armoedig en hard is dat je begrijpt waarom prostitutie in Pattaya een te verkiezen alternatief is. Sommai geeft hun eigenlijk de mogelijkheid om die stap over te slaan en zich in Europa aan één man te binden. Kae, een nichtje van Sommai, is getrouwd met Kjeld en is erin geslaagd ook haar zoon Mark naar Europa te laten komen. Basit werd in de echt verbonden met Frank, over wie ze lachend aan haar lotgenoten vertelt dat hij groot geschapen is, maar hun huwelijk strandde op financiële kwesties.

Een sprookje is het nieuwe leven in Europa niet altijd. Kae ziet er op haar trouwdag niet al te gelukkig uit en het is duidelijk dat de Thaise vrouwen - begrijpelijk - niet het achterste van hun tong laten zien. Mark, ondertussen een tiener, is eenzaam in dat vreemde land waar hij nu zijn dagen slijt.

Het regisseurskoppel Janus Metz en antropologe Sine Plambech heeft zijn tijd genomen voor Heartbound (2018). Meer dan tien jaar geleden filmden ze Sommai al voor enkele tv-documentaires en recenter volgden ze haar opnieuw twee jaar. Oordelen doen ze niet, noch over de vrouwen, noch over de Deense boeren en arbeiders aan wie ze zich voor de rest van hun leven binden. 'Hoe langer je leeft, hoe groter de kans dat je verliefd wordt', klinkt het ergens. Heartbound is inderdaad a diffent kind of love story.