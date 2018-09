Tv-tip van de dag: Ryan Gosling en Russell Crowe hangen de flik uit in 'The Nice Guys'

The Nice Guys Vrijdag 14/9, 20.35, Q2

1977, de Hollywood Hills. Een puber betreedt bij nacht de slaapkamer van zijn ouders en vist een pornoboekje van onder het bed. Als hij door de donkere hal terug naar zijn kamer sluipt, ziet hij een sportwagen naar hun huis denderen. Het voertuig boort zich door de gevel en gaat er aan de andere kant weer uit. Als hij het wrak nadert, ziet de jongen daarin een naakte vrouw liggen, overdekt met bloed.

Het samenspel van Gosling en Crowe in deze actiekomedie mag er zijn

Het slachtoffer is pornoactrice Misty Mountains. De zaak brengt uiteindelijk twee privédetectives die op het randje van het wettelijke opereren samen: de meestal dronken Holland March (Ryan Gosling) en bottenbreker Jackson Healy (Russell Crowe). De pathetische March heeft net zijn vrouw verloren en wordt door zijn dochter Holly (Angourie Rice) omschreven als 'de slechtste detective ter wereld'. Healy is een eersteklas zuurpruim die liever zijn vuisten laat spreken dan ergens veel woorden aan vuil te maken. De dood van Misty Mountains zuigt hen almaar diep in een ingewikkeld kluwen waarin ook een mysterieuze milieuactiviste (Margaret Qualley), kleurrijke Las Vegas-gangsters, de auto-industrie, een louche pornoproducent en een experimentele film met de titel How Do You Like My Car, Big Boy? een rol spelen.

Als u nu zo stilletjesaan 'buddyfilm' denkt, dan is dat bepaald niet onterecht. Met name Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) deed dienst als model voor The Nice Guys (2016). En regisseur Shane Black, die ook Iron Man 3 leidde, heeft net in dat genre al zijn strepen verdiend: hij schreef de eerste twee Lethal Weapon-films en maakte zijn regiedebuut met de noirparodie Kiss Kiss Bang Bang (2005). Dat er hier gestunt en gestunteld wordt, hoeft evenmin te verbazen: dat is zowat Blacks handelsmerk geworden.

Even iconisch als het samenspel van Paul Newman en Robert Redford in Butch Cassidy and the Sundance Kid is het allemaal niet, maar het samenspel van Gosling en Crowe in deze actiekomedie mag er zijn. Net als de dialogen, zoals in deze verwarring tussen München en eunuch: 'Guy without his balls. A munich.' 'Munich, is a city in Germany, Munich. München.' 'You sure?' 'My dad was stationed there.' 'Right. Hitler only had one ball.'