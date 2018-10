Tv-tip van de dag: hoe 'Team Scheire' mensen met heel specifieke problemen uit de nood helpt

Canvas gaf maar al te graag groen licht aan productiehuis Sputnik om een Vlaamse remake van het BBC-programma The Big Life Fix te maken. In Team Scheire gaat een team van wetenschappelijke makers aan de slag voor een op maat gemaakte oplossing voor mensen met heel specifieke problemen: van een jongen met een hersenverlamming die door de spasmen in zijn armen niet kan gamen, tot een studente die door een slaapziekte niet wakker te krijgen is.

'Het is de combinatie van wetenschap, technologie en mensen helpen die me zo aansprak', zegt een enthousiaste Lieven Scheire. 'Vooral omdat het format vanuit die makersmentaliteit vertrekt, een beweging die wil aantonen dat je met een beperkt budget álles kunt bouwen. Dat, samen met de vragen die we toegestuurd kregen, was voor mij een gouden combinatie.'

Team Scheire helpt zestien mensen met, zo lijkt het althans, onoplosbare problemen.

Lieven Scheire: Er zaten een paar vragen bij waarvan ik op voorhand dacht: dit is onmogelijk. Tovenarij! (lacht) Dan denk ik bijvoorbeeld aan Monique, een blinde vrouw die zelf haar foto's wilde kunnen nemen om die dan op sociale media te gebruiken. Een begrijpelijke vraag, maar daar lijkt op het eerste gezicht magie voor nodig. Tot een van de makers, Katrien De Graeve, plots vrolijk zei: 'Ik heb een ideetje.' Mijn team heeft echt bloed, zweet en tranen in dit programma gestoken.

Het cliché dat iets schijnbaar banaals voor bepaalde mensen een wereld van verschil kan maken wordt bij deze nog eens bevestigd?

Scheire: Het is pas als je bij die concrete cases terechtkomt, dat die stelling plots tastbaar wordt. Ik heb toch enkele aha-erlebnissen gehad. Neem nu Wouter, een jongen van vijftien die geen woordbeelden herkent. Lees: dyslexie maal duizend. Al zijn vrienden zijn gestopt met gedubde kinderfilms te kijken en zijn overgeschakeld op Engelstalige films en series. Wouter kan geen ondertitels lezen, dus in een jaar tijd kan hij plots niet meer meepraten op de speelplaats. Op die leeftijd is dat niet min.

Kunnen mensen die hun situatie herkennen ook contact opnemen met de makers?

Scheire: Dat is iets waar we ook over hebben nagedacht. De makers werken allemaal fulltime, dus kunnen ze helaas niet alles in honderdvoud reproduceren. Daarom zullen ze de meeste ontwerpen online zetten. We zoeken nu een platform waar mensen met soortgelijke vragen terechtkunnen en waar hopelijk andere makers op afkomen. Misschien bij deze een oproep? (lacht) Als een of ander innovatieplatform dat mee wil opstarten: zéér welkom.