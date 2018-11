Tv-tip van de dag: dokter McDreamy wordt grijs in The Truth about the Harry Québert Affair

Dat is de verdienste van Jean-Jacques Annaud. De 75-jarige Franse filmer (The Name of the Rose, L'ours) lijkt zich van zijn verbanning naar tv-land geen fluit aan te trekken en opent de reeks met postkaartwaardige beelden van een meer in New Hampshire, waar schrijver Harry Québert (Patrick Dempsey) tijdens een apocalyptische stortbui kennismaakt met de vijftienjarige nimf Nola. Het jaar is 1975, ze bietst een sigaret en er hangt verboden liefde in de lucht. Benieuwd wat Annaud, die sinds L'amant (1992) ervaring heeft met nimfen en hun oudere minnaars, in 2018 met dat gegeven zal aanvangen? Kijk verder en prijs uzelf gelukkig dat Ron Howard niet achter de camera stond.

De vraag is hoe het hierna verder moet met de carrière van het wandelende kersenpitkussen Patrick Dempsey.

La vérité sur l'affaire Harry Québert is een vuistdikke pageturner van de Zwitser Joël Dicker, die in 2013 Dan Brown van de eerste plaats in de bestsellerlijsten stootte en nog een jaar later de filmrechten op zijn boek aan Browns vaste afnemer Ron Howard verkocht. De roman gaat over Marcus Goldman, een populaire jonge schrijver uit New York die de royale voorschotten op zijn nieuwe boek er heeft doorgejaagd zonder één letter op papier te zetten. Om zijn schuldeisers te ontlopen en zijn writer's block te deblokkeren trekt hij naar het huis van zijn mentor Harry Québert in New Hampshire. Maar dan wordt in de tuin het lijk ontdekt van een meisje dat in 1975 verdween, samen met het originele manuscript van Harry's meesterwerk The Origin of Evil. Nadat de oude schrijver is opgepakt, trekt de jonge schrijver op onderzoek uit.

Waarom Howard de regie aan Annaud heeft doorgegeven, is Hollywoodpolitiek. Belangrijker is wat de Fransman en zijn scenaristen met Dickers labyrintische plot en licht ontvlambare thematiek hebben aangevangen en hoe het hierna verder moet met de carrière van het wandelende kersenpitkussen Patrick Dempsey. Dat Derek 'McDreamy' Shepherd uit Grey's Anatomy het aanlegt met een meisje van vijftien zullen zijn miljoenen vrouwelijke fans hem misschien nog vergeven ('Ze heeft hem verleid, de slet!'). Dat hij het kind misschien ook heeft vermoord: hey, moet ze maar niet met de grote mensen spelen. Maar wat echt onverteerbaar zal blijken, is de grijze haarbos en de ouwelijke kop die hem werden aangemeten voor de scènes die zich in het heden afspelen. Adieu McDreamy, welkom terug echtgenoot!