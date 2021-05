In deze Netflix-docureeks onderzoekt regisseur Joshua Zeman of seriemoordenaar David Berkowitz wel degelijk alleen handelde. Op die vraag kwam nooit een sluitend antwoord.

In augustus 1977 werd de seriemoordenaar David Berkowitz, die zichzelf Son of Sam noemde, onder veel mediabelangstelling gearresteerd voor zijn appartement in Yonkers na zo ongeveer de langste klopjacht in de geschiedenis van de New Yorkse politie. De man bekende vrijwel meteen de moord op zes mensen plus nog eens zeven verwondingen bij acht schietpartijen - hij had het vooral gemunt op koppeltjes die in de vroege uurtjes in geparkeerde auto's zaten. De geheimzinnige killer die de Bronx, Brooklyn en Queens een jaar lang terroriseerde, bleek een bescheiden, mollige, seksueel gefrustreerde postbediende met een slechte jeugd die naar eigen zeggen de bevelen volgde van een demon die zich manifesteerde in de vorm van een zwarte labrador. De labrador van zijn buurman Sam. Berkowitz werd geestelijk gezond bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 jaar. De stad was weer veilig, de massahysterie voorbij. Case closed. Toch? Nogal wat mensen, onder wie zelfs de officier van justitie in Queens, waar vijf van de schietpartijen plaatsvonden, vonden het onwaarschijnlijk dat Berkowitz alleen had gehandeld. Voor journalist Maury Terry, die jarenlang contact had met Berkowitz, werd de zaak zelfs een levenslange obsessie. De aandachtszieke Berkowitz vertelde Terry in 1997 dat hij maar een kleine pion was binnen een groep Son of Sam-moordenaars, een sekte met een fascinatie voor dierenoffers en kinderporno waarmee hij twee jaar voor de misdaden in een park in contact was gekomen. De sekte had hem naar eigen zeggen ingelijfd om een reeks rituele moorden te plegen, als offer aan Satan. Een link met Charles Mansons Family leek niet veraf. In The Ultimate Evil (1987), een turf van ruim vijfhonderd pagina's, schetste Terry een enorme samenzweringstheorie die in de VS van kust tot kust zou reiken. Sommige van zijn bevindingen lijken van de pot gerukt, maar de vraag of Berkowitz misschien toch niet alleen handelde en niet alle slachtoffers heeft neergeschoten, is nooit sluitend beantwoord. Berkowitz blijft de enige die ooit in beschuldiging is gesteld voor de moorden. Regisseur Joshua Zeman (Murder Mountain) ging met Terry aan tafel zitten en stelde diens theorieën op de proef. Uit gesprekken met mensen die dicht bij het onderzoek stonden en de woorden van Terry zelf distilleerde Zeman deze vierdelige docureeks. 'Eerst dacht ik dat de geruchten niets meer dan satanische paniek waren', aldus Zeman in Rolling Stone. 'Ik las Maury's boek, dat me zowel fascineerde als de stuipen op het lijf joeg. Tot mijn grote verbazing begon ik te mee te gaan in het ondenkbare: dat Berkowitz niet alleen handelde, en dat er nog andere Sons of Sam actief waren.'