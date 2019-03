Tv-tip: 'Triple Frontier', een actiethriller vol testosteron én maatschappijkritiek

'Vraag niet wat je land voor jou kan doen maar wat jij voor je land kunt doen.' Meer dan een halve eeuw nadat John F. Kennedy die gevleugelde woorden uitsprak tijdens zijn eedaflegging komen er nog steeds Amerikaanse soldaten berooid terug van buitenlandse missies.

Ook in deze heistthriller werden vijf Special Forces-veteranen voor hun tour of duty enkel maar beloond met schotwonden, torenhoge schulden en een nietszeggend lintje. Een van hen vat dan maar het plan op om hun gevechtsskills in te zetten om een Zuid-Amerikaanse drugsbaron te vermoorden en er met zijn geld vandoor te gaan. Regisseur J.C. Chandor (A Most Violent Year, All Is Lost) verpakt zijn bijtende kritiek op Amerika's buitenlandse politiek in een testosteronrijke actieprent, om het genre daarna laag per laag te ontmantelen.