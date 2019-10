Gekker dan deze van de potgerukte cultfilm uit 1975 wordt het niet.

Een truttig koppel (Susan Sarandon en Barry Bostwick) belandt op een regenachtige avond in het kasteel van de decadente Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry), die in zijn laboratorium aan de perfecte man werkt. Ondertussen vindt daar ook nog de jaarlijkse Transylvanische conventie plaats, wat maakt dat er nog wel meer rare snuiters rondlopen. Deze cultfilm uit 1975 werkt u ofwel op de zenuwen, ofwel haalt de man in u andermaal de nylon kousen, de lippenstift en de mascara boven en zingt u binnen de kortste keren dat u ook maar een 'sweet transvestite from Transexual, Transylvania' bent. Let's do the time warp again!