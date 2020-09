Indien u straks Niels Destadsbader een show ziet presenteren waarin een zingende wolf in duel gaat met een gigantische libel: geen paniek. U bent niet aan het hallucineren.

VTM start immers met een nieuwe zang- en dansshow waarin BV's hun keel opentrekken terwijl ze van top tot teen gehuld zijn in kostuums. Kersvers VTM-gezicht Julie Van den Steen maakt deel uit van het panel van speurneuzen dat moet raden wie de gemaskerde celebs zijn. 'Het is een mix van De Mol en The Voice', klinkt ze enthousiast.

The Masked Singer is gebaseerd op de populaire Zuid-Koreaanse zangwedstrijd King of Mask Singer. Die werd de afgelopen jaren vertaald naar verschillende internationale versies. Zo ging een optreden uit de Thaise versie viraal van een celeb verkleed als een oester - een oester! Op YouTube vind je hallucinant beeldmateriaal, zoals een tenenkrommende versie van Tomorrow uit de musical Annie, opgevoerd door een man onder een grijnzend eenhoornmasker die niemand minder dan Hollywoodacteur Ryan Reynolds blijkt. Hysterisch vermaak gegarandeerd.

In de Vlaamse versie bestaat het vierkoppige speurdersteam verder nog uit Jens Dendoncker, Karen Damen en een vierde, wekelijks wisselende mysteryguest.

Wordt iemands stem niet als de bliksem herkend in het kleine Vlaanderen?

Julie Van den Steen: Ik dacht eerst: mij ga je niets wijsmaken, ik heb vijf jaar de ochtendshow op MNM gepresenteerd. Maar het is moeilijker dan je denkt. Je hoort enkel hun stem wanneer ze zingen. Bovendien zijn het niet enkel zangers of zangeressen die deelnemen. Het kan evengoed een politicus, een veldrijder of een internetberoemdheid zijn. Het is een guessing game. De deelnemers kruipen ook écht in de huid van hun personage: je ziet hoe ze zich er doorheen de weken steeds meer mee vereenzelvigen. Over sommigen heb ik zelfs gedroomd. (lacht) Het was superleuk om te doen, en volgens mij ook leuk om naar te kijken.

Niet het minst door de gigantische kostuums.

Van den Steen: Die zijn echt maf. Respect voor de mensen eronder, die zich kapot hebben gezweet. Ik vind het héél raar dat er niemand is flauwgevallen tijdens de optredens.

Welke maatregelen werden er zoal genomen om de geheimhouding te verzekeren?

Van den Steen: Van bepaalde bekende mensen weet je met welk soort auto ze rijden. Je zou die op de parking kunnen zien staan. Maar ook daar is aan gedacht. De kandidaten kwamen aan in geblindeerde auto's en werden door security naar binnen geëscorteerd. Ze konden elkaar wel zien en spreken, maar wij zaten aan de andere kant van het gebouw en hebben ze nooit gezien, tenzij ze gemaskerd waren. Als we samen gebrieft werden over de show van die dag, werden er altijd schuilnamen gehanteerd. Niemand heeft zich versproken.

The Masked Singer Vrijdag 18/9, 20.35, VTM

VTM start immers met een nieuwe zang- en dansshow waarin BV's hun keel opentrekken terwijl ze van top tot teen gehuld zijn in kostuums. Kersvers VTM-gezicht Julie Van den Steen maakt deel uit van het panel van speurneuzen dat moet raden wie de gemaskerde celebs zijn. 'Het is een mix van De Mol en The Voice', klinkt ze enthousiast. The Masked Singer is gebaseerd op de populaire Zuid-Koreaanse zangwedstrijd King of Mask Singer. Die werd de afgelopen jaren vertaald naar verschillende internationale versies. Zo ging een optreden uit de Thaise versie viraal van een celeb verkleed als een oester - een oester! Op YouTube vind je hallucinant beeldmateriaal, zoals een tenenkrommende versie van Tomorrow uit de musical Annie, opgevoerd door een man onder een grijnzend eenhoornmasker die niemand minder dan Hollywoodacteur Ryan Reynolds blijkt. Hysterisch vermaak gegarandeerd. In de Vlaamse versie bestaat het vierkoppige speurdersteam verder nog uit Jens Dendoncker, Karen Damen en een vierde, wekelijks wisselende mysteryguest. Wordt iemands stem niet als de bliksem herkend in het kleine Vlaanderen? Julie Van den Steen: Ik dacht eerst: mij ga je niets wijsmaken, ik heb vijf jaar de ochtendshow op MNM gepresenteerd. Maar het is moeilijker dan je denkt. Je hoort enkel hun stem wanneer ze zingen. Bovendien zijn het niet enkel zangers of zangeressen die deelnemen. Het kan evengoed een politicus, een veldrijder of een internetberoemdheid zijn. Het is een guessing game. De deelnemers kruipen ook écht in de huid van hun personage: je ziet hoe ze zich er doorheen de weken steeds meer mee vereenzelvigen. Over sommigen heb ik zelfs gedroomd. (lacht) Het was superleuk om te doen, en volgens mij ook leuk om naar te kijken. Niet het minst door de gigantische kostuums.Van den Steen: Die zijn echt maf. Respect voor de mensen eronder, die zich kapot hebben gezweet. Ik vind het héél raar dat er niemand is flauwgevallen tijdens de optredens. Welke maatregelen werden er zoal genomen om de geheimhouding te verzekeren? Van den Steen: Van bepaalde bekende mensen weet je met welk soort auto ze rijden. Je zou die op de parking kunnen zien staan. Maar ook daar is aan gedacht. De kandidaten kwamen aan in geblindeerde auto's en werden door security naar binnen geëscorteerd. Ze konden elkaar wel zien en spreken, maar wij zaten aan de andere kant van het gebouw en hebben ze nooit gezien, tenzij ze gemaskerd waren. Als we samen gebrieft werden over de show van die dag, werden er altijd schuilnamen gehanteerd. Niemand heeft zich versproken.