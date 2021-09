Voor vrolijke cinema moet je niet bij Yorgos Lanthimos zijn.

Steven Murphy (Colin Farrell, mét volle baard), een gerespecteerd hartchirurg, woont met zijn vrouw Anna (Nicole Kidman) en hun twee kinderen Kim (Raffey Cassidy) en Bob (Sunny Suljic) in de idyllische suburbs van Cincinnati. Maar zo idyllisch als het lijkt is het leven van de Murphy's niet: Steven heeft jaren met een alcoholprobleem geworsteld en durfde al eens onder invloed te opereren, wat bij de vader van Martin (Barry Keoghan) desastreus afliep. Na het ongeluk nam Steve de tienerjongen stiekem onder zijn hoede. Nu, drie jaar later, zint Martin op wraak. Hij dwingt Steve tot een onmogelijke keuze: iemand van de Murphy's moet sterven. Als de dokter niet kiest wie, dreigt Martin ermee het hele gezin te vermoorden.

De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos is bekend van surrealistische zwarte komedies als The Favourite en The Lobster. Ook The Killing of a Sacred Deer, goed voor de scenarioprijs in Cannes, is grimmig, niet het minst door de ijskoude vertolking van Nicole Kidman. Lanthimos exploreert in dit schokkende psychodrama de vernedering van het gezin en het morele verval van de mensheid. Thema's die hij ook in Dogtooth onder handen nam en die ook Michael Haneke genegen zijn, een cineast met wie de Griek regelmatig wordt vergeleken. Maar bovenal verwijst Lanthimos' thriller naar de Bijbelse plagen, het 'oog om oog, tand om tand'-principe en de tragische mythe van Iphigenia, een Griekse prinses die door haar vader geofferd dreigt te worden aan de vooravond van de Trojaanse oorlog.

Lanthimos zou Lanthimos niet zijn als hij zijn film niet zou doorspekken met een flinke dosis absurdisme, provocatie en beklemmende kilte. Met gitzwarte humor, gekunstelde dialogen en een disharmonische soundtrack voert hij gestaag het ongemak op terwijl het kwaad het steriele witte universum van het ziekenhuis en het nette, almaar donker wordende wereldje van de Murphy's binnensluipt. Net zoals Kubrick in The Shining laat Lanthimos zijn cameraman Thimios Bakatakis veel gebruikmaken van onheilspellende tracking shots en ultragroothoeklenzen. Een eigenzinnige, hedendaagse Griekse tragedie.

The Killing of a Sacred Deer Zaterdag 4/9, 22.35, Canvas

