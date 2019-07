Deze docu waarschuwt niet alleen voor datacriminaliteit maar toont ook aan hoe de politiek wordt uitgehold.

Google ligt vandaag onder vuur omdat de internetgigant via zijn producten de consument zou bespioneren, Facebook kwam vorig jaar al in opspraak. Grote baas Mark Zuckerberg mocht toen voor een commissie van het Amerikaanse Congres gaan uitleggen hoe het kwam dat Cambridge Analytica zijn platform voor politieke doeleinden had kunnen misbruiken. Dat intussen failliete Brits-Amerikaanse databedrijf had de persoonlijke gegevens van 87 miljoen burgers bij de verspreiding van bedrieglijke boodschappen gebruikt en zo de uitslagen van het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed.

Twee toplui van Cambridge Analytica werden in 2018 zelfs gesommeerd door speciale aanklager Robert Mueller in het kader van zijn onderzoek naar de banden tussen Rusland en de Trumpcampagne. Een van hen, Brittany Kaiser, ontpopte zich in de eerste dagen van het schandaal als zelfverklaarde klokkenluider en legt ook in deze Netflix-docu ronkende verklaringen af over de praktijken van haar bedrijf. Haar gewetenscrisis wordt met een korreltje zout genomen door David Carroll, een bezorgde burger die een rechtszaak tegen Cambridge Analytica aanspande.

Die twee protagonisten staan centraal in The Great Hack, dat niet alleen waarschuwt voor datacriminaliteit maar ook aantoont hoe de politiek in ijltempo wordt uitgehold.