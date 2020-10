Florida, da's niet alleen zon, palmbomen en Walt Disney World. Indieregisseur Sean Baker toont in The Florida Project hoe gelukszoekers en pechvogels van diverse pluimage proberen te overleven in Orlando, in de schaduw van 's werelds beroemdste pretpark.

De zesjarige Moonee (Brooklynn Kimberly Prince) woont samen met haar moeder, de pas ontslagen stripper Halley (Bria Vinaite) in de Magic Castle Inn, een knalpaars motel dat tussen de billboards en de snelweg naar het sprookjesland van Disney ligt. Terwijl haar moeder de huur voor hun eenpersoonskamer bij elkaar probeert te scharrelen door nepparfums te slijten op de opritten van dure hotels, heeft Moonee een zee van tijd om samen met haar even armlastige vriendjes de buurt te verkennen.

Hoe schattig ze er ook uitziet, Moonee is een hondsbrutaal krengetje dat de wereld als een grote speeltuin ziet. Vaak ontaardt haar kattenkwaad en botst ze met Bobby (Willem Dafoe), de goedhartige hotelmanager die de kinderen, ook al maken ze hem gek, een hand boven het hoofd houdt. Er trekken echter wolken over Moonees zonnige, zorgeloze zomer wanneer ze begint te beseffen welke offers haar moeder moet brengen om te overleven.

The Florida Project vertelt een Disney-achtig verhaal over een jonge prinses met een moeder in nood vanuit het standpunt van de Amerikaanse onderklasse. Die vertelling komt niet toevallig uit de koker van Sean Baker. De indiecineast heeft het in zijn werk wel vaker over minderbedeelden of gemarginaliseerde gemeenschappen in zijn land, en brak in 2015 door met Tangerine, een met een iPhone opgenomen portret van transseksuele sekswerkers in Los Angeles. In dit meeslepende, in vrolijke pasteltinten gedrenkte drama laat hij de weinig benijdenswaardige situatie waarin de outcasts van de Sunshine State zich bevinden botsen met de nabijgelegen sprookjeswereld van Disney, waar elk kind het opperste geluk ervaart.

The Florida Project is ruw, indringend en realistisch. Dat het grootste deel van de cast bestaat uit amateurs die op straat en via sociale media werden geronseld, draagt daar alleen maar toe bij.

The Florida Project Vrijdag 30/10, 22.40, NPO 3

De zesjarige Moonee (Brooklynn Kimberly Prince) woont samen met haar moeder, de pas ontslagen stripper Halley (Bria Vinaite) in de Magic Castle Inn, een knalpaars motel dat tussen de billboards en de snelweg naar het sprookjesland van Disney ligt. Terwijl haar moeder de huur voor hun eenpersoonskamer bij elkaar probeert te scharrelen door nepparfums te slijten op de opritten van dure hotels, heeft Moonee een zee van tijd om samen met haar even armlastige vriendjes de buurt te verkennen. Hoe schattig ze er ook uitziet, Moonee is een hondsbrutaal krengetje dat de wereld als een grote speeltuin ziet. Vaak ontaardt haar kattenkwaad en botst ze met Bobby (Willem Dafoe), de goedhartige hotelmanager die de kinderen, ook al maken ze hem gek, een hand boven het hoofd houdt. Er trekken echter wolken over Moonees zonnige, zorgeloze zomer wanneer ze begint te beseffen welke offers haar moeder moet brengen om te overleven. The Florida Project vertelt een Disney-achtig verhaal over een jonge prinses met een moeder in nood vanuit het standpunt van de Amerikaanse onderklasse. Die vertelling komt niet toevallig uit de koker van Sean Baker. De indiecineast heeft het in zijn werk wel vaker over minderbedeelden of gemarginaliseerde gemeenschappen in zijn land, en brak in 2015 door met Tangerine, een met een iPhone opgenomen portret van transseksuele sekswerkers in Los Angeles. In dit meeslepende, in vrolijke pasteltinten gedrenkte drama laat hij de weinig benijdenswaardige situatie waarin de outcasts van de Sunshine State zich bevinden botsen met de nabijgelegen sprookjeswereld van Disney, waar elk kind het opperste geluk ervaart. The Florida Project is ruw, indringend en realistisch. Dat het grootste deel van de cast bestaat uit amateurs die op straat en via sociale media werden geronseld, draagt daar alleen maar toe bij.