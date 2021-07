Voor een geschiedenisles moet je niet bij 'The Favourite' zijn.

Geen mooier schouwtoneel dan het Britse hof, zeker niet wanneer je daar zoals de Griekse cineast Yorgos Lanthimos indooreendenrennen organiseert.

...

Geen mooier schouwtoneel dan het Britse hof, zeker niet wanneer je daar zoals de Griekse cineast Yorgos Lanthimos indooreendenrennen organiseert. Begin achttiende eeuw. De verwende en wispelturige Queen Anne, de laatste monarch van de Stuarts, blaft zelfs naar bedienden en hovelingen. Onder meer door haar hevige jichtaanvallen is ze nauwelijks geïnteresseerd in kwesties als de oorlog met Frankrijk of een verhoging van de belastingen. Zulke beslissingen laat ze liever aan haar favoriete hofdame (en speelkameraadje in de met zeventien konijnen bevolkte koninklijke slaapkamer), Lady Sarah (Rachel Weisz). Tot groot ongenoegen van de oppositieleider, de schatbeheerder en andere aristocratische notabelen, zwaar opgemaakte creaturen met witte krulpruiken. De relatie van koningin en hertogin wordt verstoord door de komst van Lady Sarahs verarmde nicht Abigail (Emma Stone). De sluwe jonge vrouw wordt al snel een rivale voor de genegenheid van de vorstin, een strijd die steeds perverser wordt. Voor een geschiedenisles moet je niet bij The Favourite (2018) zijn. Zoals Lanthimos het zegt: 'Sommige zaken in de film zijn accuraat, en een heel pak zijn dat niet.' U mag zich bijvoorbeeld enige vragen stellen bij wat er zich in de koninklijke slaapkamer afspeelt. Het script is voor de eerste keer niet van Lanthimos (The Lobster, The Killing of a Sacred Deer) zelf. Daarvoor deed hij een beroep op Deborah Davis en Tony McNamara. Die laatste is allicht niet toevallig ook de man achter The Great, een 'antihistorische' comedy-dramareeks over Catharina de Grote. Andermaal viert Lanthimos zijn gevoel voor het absurde bot in deze zwarte komedie. Mag u - naast die indooreendenrennen - bijvoorbeeld verwachten: rot fruit naar naakte mensen gooien. De regisseur kan bovendien bogen op het werk van een trio formidabele actrices, uitgedost in de prachtige kostuums van Sandy Powell. Die werd al vijftien keer voor een Oscar genomineerd voor haar ontwerpen. Voor Shakespeare in Love, The Aviator en The Young Victoria haalde ze het beeldje ook binnen.