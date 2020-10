Bruce Springsteen's Letter to You, dat nu te zien is op Apple TV+, vat als geen ander de intimiteit tussen The Boss, zijn familie en muzikanten. Zou het zijn laatste samenwerking zijn met de E Street Band?

Bruce Springsteen draagt een bril. Dat is de meest schokkende vaststelling uit de clip van Letter to You, de vooruitgeschoven single van de gelijknamige plaat die op 23 oktober verschijnt en wordt vergezeld van een film die vanaf diezelfde dag op Apple Tv+ te zien is. De E Street Band is er ook nog eens bij, zowel in de clip als op de plaat, en ziet eruit alsof hij rijp is voor het E Street Woonzorgcentrum. Maar die bril! Alleen een kind dat net ontdekt heeft dat zijn vader niet de sterkste man ter wereld is, weet hoe wij ons nu voelen.

Letter to You wordt de eerste plaat met de E Street Band sinds 2014. Het is volgens The Boss ook de eerste die hij en zijn uitgedunde straatbende op leeftijd volledig live hebben ingespeeld. Aan Rolling Stone verklaarde hij: 'Ik hou van het geluid van de E Street Band live in de studio, zonder overdubs, zoals we het nog nooit gedaan hebben. Het was een van de beste opnamesessies uit mijn leven.'

Het is niet eens de voornaamste reden om naar het album uit te kijken. Letter to You bevat met If I Was the Priest, Janey Needs a Shooter en Song for Orphans drie songs die geschreven zijn vóór zijn debuutplaat Greetings from Asbury Park, N.J. (1973). Springsteen verkeert, getuige het vorig jaar verschenen Western Stars, in grote vorm. En we mogen niet uitsluiten dat het wel eens zijn laatste samenwerking met de E Street Band zou kunnen zijn.

Spijtig dat de huidige situatie het niet toelaat om met het album te toeren, maar gelukkig is er Bruce Springsteen's Letter to You. Thom Zimney, die eerder Springsteen on Broadway draaide, was vorig jaar ook al verantwoordelijk voor de begeleidende film bij Western Stars. De wonderlijke mix van concertfilm, verhaal en portret zal hij in Bruce Springsteen's Letter to You waarschijnlijk niet herhalen, maar de bovenvermelde clip, in liefhebbend zwart-wit, maakt nog eens duidelijk dat hij als geen ander de intimiteit tussen The Boss, zijn familie en muzikanten weet te vatten. Dat hij dit keer de relatie met zijn oudste medewerkers in beeld brengt, wordt - let op onze woorden - niks minder dan een traktaat.

De groeven in hun geconcentreerde koppen. De grijns van Nils Lofgren, de bandana van Miami Steve. De aanwijzingen van The Boss. Je zou kunnen zeggen dat Springsteen al sinds het verschijnen van zijn autobiografie Born to Run in 2016 afscheid aan het nemen is. In die optiek zijn zowel zijn Broadwayshow, Western Stars als deze plaat en film, waarin hij met drie songs terugblikt op de prille jaren aan het hoofd van zijn groep, opeenvolgende hoofdstukken in de samenvatting van zijn nalatenschap. Die bril staat hem geweldig.

Bruce Springsteen's Letter to You Vrijdag 23/10, Apple TV+

