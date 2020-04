Maatpak, stropdas, aktetas in de hand: niet het slag baby dat elke dag voor uw deur staat. Maar wel zo in The Boss Baby.

Voor zover baby's plots al voor de deur staan. (Is het niet gewoon de overactieve verbeelding van zijn zevenjarig broertje Tim die hier aan het werk is?) De nieuwgeborene wordt in elk geval met open armen ontvangen door Ted en Janice Templeton, maar Tim is minder opgezet met de nieuweling. Om niet te zeggen achterdochtig. 'De gebruikelijke procedures: gebrek aan slaap, hongerstakingen...', zo hoort hij op een nacht een stem vanuit de babykamer. 'Ze zijn héél erg in war. Maar ik denk dat de jongen me misschien doorheeft.' Niet alleen kan de baby - hij laat zich 'The Boss' noemen en gedraagt zich ook zo - praten als een volwassene, hij blijkt bovendien te werken voor Baby Corp en is gestuurd om uit te zoeken waarom puppy's meer liefde krijgen dan baby's. Meer slecht nieuws voor baby's: het bedrijf Puppy Co., waar Tims ouders werken, wil binnenkort in Las Vegas de 'Forever Puppy' presenteren.

De hele film wordt vanuit het standpunt van Tim verteld en veel van de visueel verfrissende humor komt van de ongebreidelde fantasie waarmee hij kijkt naar wat hem overkomt. (Verwacht onder meer magische tutters.) En voor fans van onder meer 30 Rock: die bazige baby klinkt opvallend hard als Alec Baldwin.

The Boss Baby, geïnspireerd op het gelijknamige kinderboek van Marla Frazee, werd door de kritiek nogal lauw ontvangen maar bracht animatiestudio DreamWorks ( Madagascar, Shrek) wereldwijd ondertussen al meer dan een half miljard dollar op. De baby kreeg zijn eigen serie op op Netflix - seizoen drie ging enkele weken geleden in première - en volgend jaar zou er een sequel komen.

The Baby Boss Vrijdag 10/4, 20.35, Q2

