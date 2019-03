Tv-tip: 'Terzake docu' gaat dieper in op kinderhandel in de Filipijnen

In de Filippijnen worden kinderen, soms zelfs nog baby's, door hun moeders verkocht aan vunzigaards, meestal welgestelde westerlingen. Die dwingen de kinderen tot seksuele handelingen voor de webcam, en in sommige gevallen worden ze zelfs gemarteld.

Dooley gaat in de Filipijnse hoofdstad Manilla mee tijdens een undercoveroperatie van de Amerikaanse special agent Mike, die contact legt met ouders in de hoop de daders te arresteren. Het beeldmateriaal dat ze daar te zien krijgt, is huiveringwekkend.

Dinsdag volgt The Young and Homeless, een docu waarin Dooley negen maanden lang enkele Britse daklozen volgt, en woensdag Shot by My Neighbour, waarin ze slachtoffers van zogenaamde 'kneecappers' ontmoet. Slik.