Waarom is er zoveel haat in de wereld? En wat zorgt ervoor dat die haat blijft bestaan? De Amerikaanse filmmaker Steven Spielberg goot deze en andere vragen en de antwoorden erop in een gloednieuwe, zesdelige documentairereeks voor Discovery.

'Dat idee woelde al in zijn hoofd sinds hij in 1993 Schindler's List had gedraaid', verklapt Geeta Gandbhir, regisseur van Why We Hate.

Geeta Gandbhir: Er was één vraag die mister Spielberg maar niet kon loslaten: hoe komt het dat wij elkaar zulke erge dingen aandoen? Samen met producer Alex Gibney heeft Steven de afgelopen acht jaar dat idee vormgegeven, en ik had het geluk dat ze met mij contact opnamen voor de regie. Ook mijn collega en mentor Sam Pollard werd aan boord gehaald. Als ik nee had gezegd, hadden ze me gek verklaard.

Zijn we effectief haatdragender geworden, of hebben we gewoon meer platformen om onze haat te uiten?

Gandbhir: Die vraag hebben we ons tijdens de opnames enkele keren gesteld. Haat is er in onze maatschappij altijd geweest, maar door de globalisering en de media die ons 24 uur lang op de hoogte houden, horen we meer verhalen dan ooit tevoren. Soms is dat goed, soms is het overweldigend. Met de sociale media hebben mensen een platform gekregen om hun mening over alles ongecensureerd te verkondigen. Anderzijds is er ondertussen een veel groter draagvlak voor minderheden dan pakweg vijftig jaar geleden. Dus ik heb eerder goede hoop.

In de serie komen zowel slachtoffers van haat als haatzaaiers en geweldenaars zelf aan het woord. Dat lijkt me riskant.

Gandbhir: Dat kan een controversiële keuze zijn, zeker aangezien we op die manier bijvoorbeeld de daders van school shootings een platform geven. Onze redenering was dat je moet begrijpen waarom iemand iets doet om te kunnen voorkomen dat het nog eens gebeurt. Hoe manipuleerden figuren als Hitler of Pol Pot de mensen om deel te nemen aan zoiets verschrikkelijks? Het is informatie die je nodig hebt om je tegen haat te kunnen wapenen.

Bij dergelijke onderzoeken duiken steevast dezelfde twee termen op: nature versus nurture. Genen of opvoeding: wat is uw conclusie?

Gandbhir: Het juiste antwoord daarop bestaat niet. Door te praten met verschillende onderzoekers leerden we dat er een soort oerinstinct in ons zit dat vijandig tegenover anderen staat. We hebben allemaal een monster in ons huizen. Maar daarnaast bezitten we ook de enorme kracht om ons vast te houden aan onze menselijkheid en niet toe te geven aan dat monster. Hoe meer mensen hierover onderwezen worden, hoe meer we de haat kunnen counteren.