Acht jaar na de mislukte reanimatiepoging The Carrie Diaries krijgen we in 'And Just Like That...' een vervolg op 'Sex and the City' dat door de makers zowel een nieuw hoofdstuk als een reboot wordt genoemd.

De Canadese columniste Anne T. Donahue verwoordde de initiële impact van Sex and the City (1998-2004) vorig jaar als volgt: 'Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte waren professioneel succesvolle, seksueel actieve, alleenstaande vrouwen van om en bij de dertig die miljoenen kijkers een vrouwenleven toonden dat niet werd gedefinieerd door het huwelijk, maar door een - weliswaar geprivilegieerde versie van ...

De Canadese columniste Anne T. Donahue verwoordde de initiële impact van Sex and the City (1998-2004) vorig jaar als volgt: 'Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte waren professioneel succesvolle, seksueel actieve, alleenstaande vrouwen van om en bij de dertig die miljoenen kijkers een vrouwenleven toonden dat niet werd gedefinieerd door het huwelijk, maar door een - weliswaar geprivilegieerde versie van - onafhankelijkheid.' Dat vat goed waarom de reeks ooit even relevant was als Friends, maar ook waarom ze zo snel verouderd is. Terwijl de wereld om hen heen een inhaalbeweging maakte, bleven de hoofdpersonages van Sex and the City ter plaatse trappelen tot van de hele bovenstaande zin alleen nog het adjectief 'geprivilegieerde' overbleef. En toen moesten de films nog komen, met het van materialisme en islamofobie (!) bulkende Sex and the City 2 (2010) als triest dieptepunt. De kassa bleek rinkelen, maar inhoudelijk was de franchise morsdood. Of niet? Acht jaar na de mislukte reanimatiepoging The Carrie Diaries (een prequel rond de jonge Carrie Bradshaw) krijgen we in And Just Like That... een vervolg dat door de makers zowel een nieuw hoofdstuk als een reboot wordt genoemd. De rolbezetting leert dat er op zijn minst pro forma naar de tijdgeest wordt geluisterd: naast de hoofdactrices, die op één na allemaal terugkeren, werden drie vrouwen van kleur en een non-binaire Mexicaan (Sara Ramirez, Dr. Callie Torrez uit Grey's Anatomy) gecast. Ook het schrijversteam werd met het oog op diversiteit aangevuld. Maar wat er uit hun pen is gevloeid blijft vooralsnog top secret. Voor ons zal And Just Like That... pas geslaagd zijn als ze het niet alleen over representatie en empowerment hebben, maar de dames ook van een zekere bewustwording over hun bevoorrechte sociaaleconomische positie blijk geven. Carrie die haar Louboutins inruilt voor goedkope sneakers en vrijwilligerswerk doet in een gaarkeuken, waar ze vervolgens géén column over schrijft: dat willen wij zien.