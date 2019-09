Virtuoze, ontregelde cinema in deze mysterieuze sciencefictionfilm van Jonathan Glazer.

Jonathan Glazers mysterieuze sf-thriller over een flirterige alien (Scarlett Johansson, met zwarte pruik) die in Glasgow en de Schotse Hooglanden op mannelijke prooien jaagt, heeft al een uitgebreide schare fans. Mogelijk komen daar nog een pak kijkers van Stranger Things bij, want de inspiratie voor de gitzwarte ruimte waarin het Eleven-personage verzeilt telkens als ze een telepathische tijdreis maakt, is geïnspireerd op de zwarte, olieachtige poel waarin Johansson haar vrijers lokt in Under the Skin. Om maar te zeggen: na Sexy Beast en Birth levert Glazer met deze verfilming van de roman van de Nederlandse schrijver Michel Faber opnieuw virtuoze, ontregelde cinema af. De behoorlijk enge soundtrack is van Mica Levi, een Britse componiste die ondertussen ook al open doekjes kreeg voor haar werk voor Jackie.