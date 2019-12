Voor wie er maar niet genoeg van krijgt: "Rogue One: A Star Wars Story", de eerste spin-offfilm van de überfranchise, bekijk je dadelijk op VTM.

Als je een gigantisch superwapen bouwt dat zelfs een planeet kan vernietigen - de Death Star - hoe kun je dan over het hoofd zien dat de vijand het hele spel kan opblazen met één welgemikt schot in een ventilatiegat? Menig Star Wars-fan heeft zich sinds de eerste film uit 1977 het hoofd gebroken over die vraag. Rogue One, de eerste spin-offfilm van de überfranchise, gaf drie jaar geleden het antwoord.

Het begint allemaal op de planeet Lah'mu, waar researcher Galen Erso (Mads Mikkelsen) aan de aandacht van het keizerrijk hoopt te ontsnappen. Tevergeefs, natuurlijk: op een dag landt de keizerlijke wapenontwikkelaar Orson Krennic, die Galen wil dwingen zijn werk aan de Death Star te voltooien. Galens jonge dochter Jyn ontsnapt en wordt gered door rebel Saw Gerrera (Forest Whitaker).

Dertien jaar later. De rebellen komen erachter dat Galen nog leeft en aan de Death Star werkt. Hij slaagt erin een boodschap naar buiten te smokkelen, waarin hij uitlegt dat hij - komt-ie - een zwakke plek in het superwapen heeft ingebouwd en dat de blauwdrukken van de hele constructie te vinden zijn in een databank op de planeet Scarif. De ondertussen volwassen Jyn (Felicity Jones) trekt er met een allegaartje van rebellen op uit om de plannen te stelen.

Er zijn cameo's van enkele vertrouwde personages, zoals C-3PO, prinses Leia, Death Star-commandant Tarkin en die ene donkere heer van de Sith met een zware ademhaling. Maar de actie draait hier om een rist nieuwe koppen. Zo zijn er, naast Jyn, nog mopperkont en voormalige rijksdroïde en K-2SO, rebellenspion Cassian Andor en Chirrut Îmwe, blind maar zeer bedreven in de krijgskunsten. De cast is trouwens opvallend divers, én de hoofdrol is voor een vrouw, wat Star Wars op een heuse haatcampagne van alt-right te staan kwam.

Dit grimmiger uitstapje van de franchise - bij momenten waan je je in een futuristische Vietnamfilm - zal overigens op zijn beurt een spin-off baren: Diego Luna en Alan Tudyk zullen op streamingdienst Disney+ hun rollen van respectievelijk Cassian Andor en K-2SO hernemen in een nieuwe tv-serie. De opnames daarvan beginnen volgend jaar in Londen.