Een oprechte feelgoodfilm dat ondanks de grimmige setting toch een opbeurend karakter krijgt.

Phiona Mutesi groeide op in Katwe, de grootste van de acht sloppenwijken in de Ugandese hoofdstad Kampala. Een rooskleurige toekomst had ze niet voor zich, tot ze op haar negende leerde schaken en ze enkele jaren later een internationale schaaksensatie werd, zoals deze Disneyverfilming van haar levensverhaal laat zien.

Phiona Mutesi groeide op in Katwe, de grootste van de acht sloppenwijken in de Ugandese hoofdstad Kampala. Een rooskleurige toekomst had ze niet voor zich, tot ze op haar negende leerde schaken en ze enkele jaren later een internationale schaaksensatie werd, zoals deze Disneyverfilming van haar levensverhaal laat zien. Tussen het afval en de stank door twee jerrycans met drinkbaar water gaan vullen en op een drukke straatmarkt geroosterde maïskolven verkopen: zo ziet een doorsneedag eruit voor Phiona (Madina Nalwanga). Wanneer ze kennismaakt met Robert Katende (David Oyelowo), een oorlogsvluchteling die kinderen uit de sloppenwijken leert schaken in ruil voor een beker meelpap, blijkt al snel dat ze aanleg heeft voor het spelletje. Haar moeder Nakku (Lupita Nyong'o) heeft zo haar twijfels, maar Phiona volhardt en blijft oefenen met kroonkurken op een zelfgemaakt bord. Madina Nalwanga speelt met veel naturel de rol van de jonge heldin, een doorbijtster die op de grond tussen haar trofeeën slaapt en een nationale held wordt wanneer ze als veertienjarige haar land vertegenwoordigt op de prestigieuze Olympiade in Rusland - Mutesi wordt inmiddels 'de Slumdog Millionaire van Uganda' genoemd. Lupita Nyong'o, die in 2014 een Oscar won voor haar bijrol in 12 Years a Slave, acteert vurig als haar sceptische moeder, een rol die speciaal voor haar geschreven werd. David Oyelowo (de Martin Luther King Jr. uit Selma) is dan weer een en al charisma als de inspirerende coach met het ontembare geloof. Het belang van familiebanden en het opbouwen van een nieuwe culturele identiteit: thematisch sluit de film perfect aan bij het eerdere werk van Mira Nair, een Indiase cineaste die pendelt tussen New Delhi, New York en Kampala (waar haar man is geboren en ze ook een filmschool runt). Hoewel de Ugandese sloppenwijken uiterst grimmig zijn, voorziet Nair net als in Salaam Bombay!, Monsoon Wedding en The Namesake haar beelden van felle kleuren, wat het opbeurende karakter van deze oprechte feelgoodfilm nog meer versterkt. Opmerkelijk feit: in 2016 was Queen of Katwe de eerste Disneyfilm die zich in Afrika afspeelt met mensen in plaats van dieren in de hoofdrollen.