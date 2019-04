Our Little Sister, een bedwelmende familiekroniek van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda.

Als er een waardige opvolger moet gezocht worden voor de Japanse grootmeester Yasiujir? Ozo, laat het dan Hirokazu Kore-eda zijn. Puur wat het aantal films betreft, komt Kore-eda nog niet tot aan de enkels van Ozo, maar zijn films hebben eenzelfde emotionele subtiliteit, waardoor een vergelijking onvermijdelijk is.

In dit kleinood, naar de populaire manga Umimachi Diary van Akimi Yoshida, ontdekken drie jongvolwassen zussen bij de begrafenis van hun vader dat ze nog een halfzus hebben, een vijftienjarig schoolmeisje, dat ze adopteren. Wat volgt, is een tedere familiekroniek waarin schuchtere liefdesgevoelens, herinneringen aan dierbaren en rituelen zoals het maken van pruimenwijn of witvis op toast even belangrijk zijn als het vuurwerk en de bloei van de kerselaars in badplaats de Kamakura.

Kore-eda gaat daarbij zo genuanceerd te werk dat je alleen maar kunt bedwelmd worden door de zachte, discrete toon.