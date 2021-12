Toen in maart vorig jaar de lockdown in ons land werd afgekondigd, stapte VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck naar Canvas met het idee om gedurende een viertal weken zes ondernemingen te volgen en te zien welke coronaschade zij ondervonden.

Uiteindelijk kwam Van Droogenbroeck anderhalf jaar bij die zes over de vloer, met een camera- en geluidsman in zijn kielzog. Het resultaat is Op slot, een reeks over de maatschappelijke en economische impact van de pandemie. 'We onderzoeken een deel van het verhaal dat onderbelicht bleef omdat de gezondheidscrisis alle aandacht opeiste', zegt Van Droogenbroeck. 'Om de pandemie het hoofd te bieden werden ongeziene maatschappelijke beslissingen genomen. Wat zijn de economische effecten daarvan? En hoe kijken politici terug op de afwegingen die ze toen moesten maken?' Een muziekgroep, de zaakvoerster van een lunchplek, een eigenares van een kledingboetiek, een kapster, de uitbater van een arthousecinema en de CEO van Plopsaland: je volgde zeer uiteenlopende ondernemingen. Michaël Van Droogenbroeck: En toch werden ze de voorbije maanden tussen dezelfde emoties heen en weer geslingerd: frustratie en hoop, wanhoop en woede. Het was indrukwekkend om vast te stellen hoe mild vele ondernemers zijn gebleven voor de maatregelen die hun zaak telkens weer deden sluiten en heropenen. Ze slaagden erin overeind te blijven, mede dankzij de coronasteun. Je voert daarnaast ook politieke zwaargewichten als getuigen op. Van Droogenbroeck: Ik zou niet graag in de schoenen van de beleidsmakers staan. Ze krijgen voortdurend kritiek en moeten beslissingen nemen vanuit een cockpit die bestuurd wordt door iets waar ze totaal geen vat op hebben: het virus. Terwijl de vierde golf in alle hevigheid woedt, opent de eerste aflevering met beelden van een concert van de indieband Portland in het Antwerpse Openluchttheater Rivierenhof. Vanwaar die keuze? Van Droogenbroeck: We gingen uit van een verhaal dat zou beginnen en eindigen met het concert in Antwerpen afgelopen zomer, toen de poort naar het rijk der vrijheid weer openging. Maar het is anders uitgedraaid: het virus staat weer voor de deur. Had je de duur van de pandemie enigszins onderschat? Van Droogenbroeck: Dat denk ik niet. Het momentum om een balans op te maken is er zeker. Alleen zal Op slot eerder een open einde hebben.