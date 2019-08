Een spaghettiwestern van de grootmeester Sergio Leone.

Sergio Leone, de maestro van de spaghettiwestern, schildert hier een grandioos fresco over hebzucht en wraak in Amerikaanse pionierstijden. Charles Bronson speelt de mysterieuze harmonicaspeler, een personage van mythische proporties dat samenspant met de vogelvrije bandiet Cheyenne (Jason Robards) om weduwe Jill McBain (Claudia Cardinale) te beschermen tegen de sadistische huurmoordenaar Frank (Henry Fonda), die haar in opdracht van een spoorwegmagnaat van haar land wil drijven.

Minstens even legendarisch en groots als de personages zijn de intense close-ups, de ijle soundtrack van Ennio Morricone en de panoramische composities. Een magistrale les in het gebruik van cinemascope.