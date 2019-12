Een onderhoudend portret van Miles Davis, een legendarisch jazztalent met intrigerende persoonlijkheid.

We willen ze niet te eten geven, de mensen die in de klauwen van de jazz zijn beland door Kind of Blue, het pareltje dat Miles Davis (1926-1991) zestig jaar geleden op de mensheid losliet. De Amerikaanse componist/multi-instrumentalist met een voorliefde voor trompet mag dan al meer dan een kwarteeuw geleden definitief de aftocht hebben geblazen, zijn talent en intrigerende persoonlijkheid - lees: zijn moeilijke karakter - blijven fascineren. Veteraan Stanley Nelson (Freedom Riders) doet daar nog een schepje bovenop met deze docu. Middels tonnen archiefmateriaal en anekdotes van een bataljon talking heads (onder wie Wayne Shorter, Herbie Hancock en Ron Carter, drie van de leden van het kwintet waarmee Davis in de jaren zestig zowat iedereen naar huis speelde), schetst hij een chronologisch opgebouwd maar bovenal onderhoudend portret. Ook leuk: de vertelstem leest teksten voor die uit Davis' autobiografie zijn gelicht, alsof de jazz master zelve tot u spreekt.