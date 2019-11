Ook in seizoen twee van Mij overkomt het niet voert Fatma Taspinar diepgravende gesprekken met mensen die ongewild een tragedie hebben veroorzaakt.

Hoe leer je leven met de gedachte dat iemand er door jouw toedoen niet meer is? Bijna negenhonderdduizend kijkers stemden vorig jaar op Eén af om het antwoord op die vraag te weten te komen. Ook in seizoen twee interviewt Fatma Taspinar mensen die ongewild een tragedie hebben veroorzaakt. Onder hen: een wegenwerker die zijn collega met een graafmachine raakte, enkele scoutsleiders die na een dagje zwemmen een lid misten en een vrouw die per ongeluk haar kleinkind liet vallen. Taspinar luistert naar het verhaal van de onvrijwillige daders en laat ook familie en nabestaanden van de slachtoffers aan het woord, terwijl de camera de rauwe emoties van haar gesprekspartners registreert. Een programma over schuld en schuldgevoel dat hard binnenkomt, maar dat met de inbreng van allerlei experts ook helpt om dergelijke menselijke drama's te voorkomen.