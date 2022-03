Naar aanleiding van de Ensors, de belangrijkste Vlaamse tv- en filmprijzen, staat de VRT een week lang in het teken van de Vlaamse film.

Het gala van de Ensors wordt op zaterdag 12 maart live gestreamd op VRTNu. Eén en Canvas zenden films uit als Home, Borgman (oké, een Nederlandse titel, maar met een stevige Vlaamse inbreng), The Barefoot Emperor en De zaak Alzheimer. En in een nieuw seizoen van Cinema Canvas ontvangt Michaël Pas onder meer Jeroen Perceval, Nabil Mallat en Cecilia Verheyden. Michaël Pas: Naast de vertrouwde tafelgesprekken zijn er dit jaar enkele nieuwe rubrieken. Zo neemt filmkenner Anke Brouwers het voorbije en het komende filmjaar onder de loep en gaat reporter Eva Kamanda telkens op bezoek bij iemand die een bijzonder filmberoep uitoefent. Functies die je weleens op een eindgeneriek ziet passeren, maar waarvan je geen idee hebt wat ze precies inhouden. Een precisiepiloot of een intimiteitscoördinator, bijvoorbeeld. De aflevering van zaterdag staat dan weer helemaal in het teken van de Ensors. Pas: Klopt. We filmen vanuit kunstencentrum Kaap, op een steenworp van het Casino Kursaal, waar de uitreiking plaatsvindt. De winnaars worden linea recta naar ons gestuurd, met hun beeldje en bloemen nog in de hand, bij wijze van spreken. Wie er die avond precies te gast is, valt dus nog af te wachten. Heb je stiekem een favoriet? Pas: Ik moet natuurlijk een beetje neutraal blijven, maar er staan een paar films tussen die door corona niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Er waren geen feestelijke premières, de bioscopen waren lang dicht en toen ze eindelijk opnieuw open mochten, moest James Bond natuurlijk ook een plaats krijgen en werden we bedolven onder een lawine aan internationale kleppers. Rookie, een publieksvriendelijke film met een heel sterke Matteo Simoni, had gerust wat meer liefde mogen krijgen. Net als het spannende La Civil, over een vrouw die haar ontvoerde dochter zoekt tegen de achtergrond van de Mexicaanse drugsoorlog. Hopelijk krijgen zulke films een award mee naar huis en wordt de interesse van het publiek opnieuw een beetje aangewakkerd. 2021 was alweer een tegenvallend jaar voor de Vlaamse film. Hoop je met Cinema Canvas meer volk naar de bioscoop te lokken? Pas: Absoluut. Ik hoop op een feestelijke reanimatie van onze filmbusiness, die door twee jaar corona bijna bewusteloos is gemept en dringend wat zuurstof nodig heeft. Daar wil ik met Cinema Canvas heel graag aan bijdragen. Er worden hier zo'n knappe films gemaakt. Het zou zonde zijn om die niet op een groot scherm te zien.