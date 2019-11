Een in retrokleuren ingeblikte feelgoodbiopic over drie vrouwelijke, Afro-Amerikaanse wiskundigen.

Dat de astronauten Christina Koch en Jessica Meir pas vorige maand de eerste exclusief vrouwelijke ruimtewandeling mochten uitvoeren, zegt veel over de representatie van vrouwen bij de NASA. Ook Hidden Figures maakt duidelijk dat hun rol binnen het Amerikaanse ruimtevaartagentschap lang onderbelicht is gebleven. Deze in heldere retrokleuren ingeblikte feelgoodbiopic gaat over drie vrouwelijke, Afro-Amerikaanse wiskundigen die begin jaren zestig een cruciale bijdrage leverden aan de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie. Regisseur Theodore Melfi houdt de moedige strijd van de vrouwen tegen racisme en seksisme in een wit mannenbastion vrij luchtig, onder meer dankzij de sterke vertolkingen van Taraji P. Henson, Janelle Monáe en Octavia Spencer, die genomineerd werd voor een Oscar.