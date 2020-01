Het tweede seizoen van het intrigerende melodrama The Pier is vanaf nu te zien op Play.

Leidt tv-maker Álex Pina een dubbelleven? Het lijkt erop. De bedenker van de Netflixhit La casa de papel verruilde vorig jaar de set van die ingenieuze gijzelthriller om zich voor het zinnelijke melodrama The Pier (El embarcadero) even terug te trekken in Albufera. In dat Spaanse natuurpark werd vorig seizoen Oscar dood teruggevonden. Was het moord of zelfmoord? Nadat zijn vrouw Alejandra op zijn uitvaart ontdekte dat haar mysterieuze man er een affaire op nahield, begon ze immers aan alles te twijfelen. Haar zoektocht naar antwoorden duwde de rouwende vrouw recht in de armen van zijn maîtresse Verónica. Ondanks de vele zwoele flashbacks en de hulp van de guardia civil vonden de vrouwen géén uitsluitsel over Oscars lot. Daar belooft dit tweede en laatste seizoen iets aan te doen. Zo blijft u met geen vragen achter wanneer Álex Pina zich op 4 april opnieuw van zijn andere kant laat zien met het vierde seizoen van La casa de papel.

The Pier - seizoen 2 Vanaf zaterdag 25/1, Play

