Netflix lanceert het vervolg op de felbesproken comedyreeks The End of the F***ing World.

Even herhalen: The End of the F***ing World is een Britse comedyreeks die begin 2018 op Netflix verscheen, waarop de verzamelde wereldpers - voor de eerste keer dat jaar - uitriep dat het uitzicht van het tv-landschap voorgoed veranderd was. De lotgevallen van de weggelopen tieners James en Alyssa, die een stuntelig spoor van vernieling door het Engelse achterland trekken, raakten niet zonder reden een snaar. De mix van humor en verdriet, de muziek, de visuele flair: alles aan de reeks zat waar en hoe het moest zitten, tot en met het slot toe. Omdat dat hen ook bij 13 Reasons Why niet had tegengehouden, bestelde Netflix een tweede seizoen. Doet James nog mee na dat schijnbaar fatale schot op het strand? Komen de lesbische politieagentes weer langs? En wat is de band tussen Alyssa en nieuwkomer Bonnie (Naomi Ackie), een 'outsider met een woelig verleden' die op een van de weinige foto's staat die tot nog toe zijn vrijgegeven? We zijn toch wel een beetje benieuwd.