Lieven Scheire bouwt (opnieuw) persoonlijke oplossingen voor wie het nodig heeft het tweede seizoen van 'Team Scheire'.

In het tweede seizoen van Team Scheire zoeken hij en zijn team opnieuw oplossingen voor de problemen van mensen met een beperking. 'Dertig jaar geleden was je een nerd als je een computer in huis had, vandaag loopt iedereen met een supercomputer in zijn broekzak. We kunnen niet langer om technologie en wetenschap heen', stelt Scheire vast. Voor hem en zijn team is dat een zegen.

Hebben uitvinders het vandaag gemakkelijker?

Lieven Scheire:Vast en zeker. Net zoals software in de jaren negentig voor iedereen toegankelijk werd, is nu hardware voor velen beschikbaar geworden. Elektromotoren, lasercutters en 3D-printers vind je vandaag niet enkel in bedrijven maar ook bij doe-het-zelvers thuis. Het is leuk dat we naast mensen helpen ook die maker culture kunnen tonen.

De wetenschappers en techneuten uit je team zijn naast makers ook wereldverbeteraars.

Scheire:Ja, stuk voor stuk willen zij het verschil maken. Uitvinders die als ondernemer aan de slag gaan zijn waardevol, maar ik merk bij jonge ingenieurs en wetenschappers vandaag ook engagement. Vaak zijn ze geïnteresseerd in duurzaamheid, zeker wat betreft de impact die we met Team Scheire nastreven: persoonlijke oplossingen bouwen voor zij die ze nodig hebben.

Wat zijn de elementen van een goede Team Scheire-uitvinding?

Scheire:Dat het doenbaar is binnen de beschikbare tijd! (lacht) Hierdoor belanden we vaak bij mensen die al veel probeerden maar nog één obstakel te overwinnen hebben. Dat laatste puzzelstukje leggen voelt geweldig. Zo bouwen we dit seizoen een regenscherm voor Greet. Zij bolt in haar elektrische rolstoel overal naartoe, maar als het regent, moet ze soms vijf uur drijfnat wachten tot de verpleging komt. De mooiste verhalen zijn die waarin je zo iemand kan helpen met een eenvoudige oplossing.

Hoe kijk jij als wetenschapsliefhebber eigenlijk naar de coronacrisis?

Scheire:Geboeid! Zoals een Chinese vloek zegt: moge je in interessante tijden leven . Die periode is meestal niet leuk voor zij die erin leven, maar zelden zag je wetenschap zo in ontwikkeling als nu. Je ziet zoekende mensen te snel conclusies trekken die daarna bijgesteld moeten worden. Zo verloopt wetenschap nu eenmaal, maar dan trager. Nu gebeurt dat ook publiekelijk, en gaat het over dingen waar mensen dagelijks mee te maken krijgen. Het was uniek hoe iedereen eerst naar wetenschappers luisterde, maar nu hebben psychologen bijna weer meer te zeggen dan virologen.

Team Scheire Dinsdag 13/10, 21.15, Canvas

In het tweede seizoen van Team Scheire zoeken hij en zijn team opnieuw oplossingen voor de problemen van mensen met een beperking. 'Dertig jaar geleden was je een nerd als je een computer in huis had, vandaag loopt iedereen met een supercomputer in zijn broekzak. We kunnen niet langer om technologie en wetenschap heen', stelt Scheire vast. Voor hem en zijn team is dat een zegen.Hebben uitvinders het vandaag gemakkelijker?Lieven Scheire:Vast en zeker. Net zoals software in de jaren negentig voor iedereen toegankelijk werd, is nu hardware voor velen beschikbaar geworden. Elektromotoren, lasercutters en 3D-printers vind je vandaag niet enkel in bedrijven maar ook bij doe-het-zelvers thuis. Het is leuk dat we naast mensen helpen ook die maker culture kunnen tonen. De wetenschappers en techneuten uit je team zijn naast makers ook wereldverbeteraars. Scheire:Ja, stuk voor stuk willen zij het verschil maken. Uitvinders die als ondernemer aan de slag gaan zijn waardevol, maar ik merk bij jonge ingenieurs en wetenschappers vandaag ook engagement. Vaak zijn ze geïnteresseerd in duurzaamheid, zeker wat betreft de impact die we met Team Scheire nastreven: persoonlijke oplossingen bouwen voor zij die ze nodig hebben. Wat zijn de elementen van een goede Team Scheire-uitvinding?Scheire:Dat het doenbaar is binnen de beschikbare tijd! (lacht) Hierdoor belanden we vaak bij mensen die al veel probeerden maar nog één obstakel te overwinnen hebben. Dat laatste puzzelstukje leggen voelt geweldig. Zo bouwen we dit seizoen een regenscherm voor Greet. Zij bolt in haar elektrische rolstoel overal naartoe, maar als het regent, moet ze soms vijf uur drijfnat wachten tot de verpleging komt. De mooiste verhalen zijn die waarin je zo iemand kan helpen met een eenvoudige oplossing. Hoe kijk jij als wetenschapsliefhebber eigenlijk naar de coronacrisis? Scheire:Geboeid! Zoals een Chinese vloek zegt: moge je in interessante tijden leven . Die periode is meestal niet leuk voor zij die erin leven, maar zelden zag je wetenschap zo in ontwikkeling als nu. Je ziet zoekende mensen te snel conclusies trekken die daarna bijgesteld moeten worden. Zo verloopt wetenschap nu eenmaal, maar dan trager. Nu gebeurt dat ook publiekelijk, en gaat het over dingen waar mensen dagelijks mee te maken krijgen. Het was uniek hoe iedereen eerst naar wetenschappers luisterde, maar nu hebben psychologen bijna weer meer te zeggen dan virologen.