Parkeer uw kroost voor het scherm voor de terugkeer van 'Adventure Time'.

Nadat in 2018 de laatste aflevering van Tijd voor avontuur (oorspronkelijke titel: Adventure Time) was uitgezonden, werden niet alleen Finn de Jongen en Jake de Hond dakloos. Miljoenen kinderen, stoners en volwassenen waren ontheemd toen het Land van Ooo de deuren sloot en ze voorgoed op onze suffe, kleurloze aarde werden teruggeworpen. Dat is op geen enkele manier een overdrijving. Hoewel de reeks altijd het epitheton 'cult' is blijven dragen, werd ze door Cartoon Network wereldwijd uitgezonden - al werd ze in 2017 in Kenia van het scherm gebannen. Ze duwde animatiereeksen zowel visueel als thematisch in een nieuwe richting en lag aan de oorsprong van videogames, strips en conventies waar fans zich uitdosten als hun favoriete personage - net als bij Star Wars of The Avengers. De reden waarom Kenia Adventure Time verbood, zorgde tegelijk voor interesse uit academische hoek. Al sinds de start in 2010, lang voor grotemensenreeksen hetzelfde deden, sprong bedenker Pendleton Ward heel losjes om met geaardheid en gender van zijn figuren. En de allerlaatste episode eindigde met een kus tussen twee vrouwelijke personages - eigenlijk: een vrouwelijk stukje kauwgum en een vampierenkoningin - die de fans van de reeks op een roze wolk achterliet. Voor ze er dus afdonderden richting suffe aarde. Maar er is goed nieuws, want Adventure Time keert terug voor een aantal specials waarvan de eerste zaterdag bij ons te zien is. De aflevering duurt drie kwartier - ongeveer vier keer zo lang als een reguliere episode - en draait rond BMO, een nevenpersonage uit de reeks dat eruitziet als een wandelende Game Boy. Het begint met de bespiegeling: 'Weet je dat er meer sterren in de hemel zijn dan zandkorrels... in de hemel?' Waarna de zaken er alleen maar onnozeler op worden. BMO, een van die figuren die afwissselend als 'hij' of 'zij' wordt aangeduid om de geest van Keniase kinderen te vergiftigen, landt op een onbekende planeet die ten onder dreigt te gaan. Ze/hij roept zichzelf uit tot sheriff en redt de meubelen in een razendsnel en verrukkelijk visueel ruimteavontuur dat ook nog bevolkt wordt door stinkzakjes schietende kevers, een van gedaante wisselende ruimteassistent en een aftandse robot die de begintune van de sitcom Frasier loopt te zingen. Waardoor we bij het ene, kleine minpuntje van de special uitkomen: de afwezigheid van de wonderlijke originele freakfolksongs die bij Adventure Time de kers op de taart vormden. Niettemin: parkeer uw kroost voor de tv, en ga er zelf lekker bij zitten.