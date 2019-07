Het Franse drama won in 2013 de Gouden Palm in Cannes.

Abdellatif Kechiche zorgt vaak voor controverse. Dit jaar in Cannes, bij de première van Mektoub, My Love: Intermezzo, was het weer raak: een groot deel van het publiek ergerde zich mateloos aan een expliciete, elf minuten lange oraleseksscène.

Commotie was er zes jaar eerder ook al, toen dit liefdesdrama een Gouden Palm kreeg en leading lady's Léa Seydoux en Adèle Exarchopoulos de Franse regisseur er achteraf van beschuldigden dat hij een wispelturige slavendrijver was.

Niettemin is La vie d'Adèle - naar de autobiografische strip van Julie Maroh - een pakkend en prachtig in beeld gebracht coming-of-ageverhaal over de erotische ervaringen van een vijftienjarige scholiere en een oudere kunststudente.