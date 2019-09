Kirsten Dunst en Alexander Skarsgård stelen de show in de nieuwe satirische serie van Showtime.

Showtime, de betaalzender die ons al beklijvend kijkvoer als Twin Peaks, Dexter en Weeds serveerde, daagt de kijker opnieuw uit met een satirische serie over de pursuit of happiness en de teleurstelling waar die vaak op uitdraait. Krystal (Kirsten Dunst) ziet begin jaren negentig haar gezin uiteenvallen wanneer het piramidespel waardoor haar man (Alexander Skarsgård, met potsierlijk nektapijt) wordt opgeslorpt een scam blijkt. Als wraak besluit ze te infiltreren in de sektarische organisatie daarachter en de wanpraktijken van goeroe Obie Garbeau (Ted Levine) wereldkundig te maken. Tot haar eigen verbazing merkt ze dat ze goed genoeg kan liegen en bedriegen om zélf steenrijk te worden op de kap van goedgelovige mensen.

Dankzij de flink gestoffeerde cast (met ook nog het Canadese talent Théodore Pellerin en een onherkenbare Beth Ditto, de zangeres van The Gossip), de spitse dialogen en visuele vondsten zou dit wel eens een hit kunnen worden. Al blijft het ons benieuwen wat de Griekse gekkerd Yorgos Lanthimos ( The Lobster, The Favourite), die de serie aanvankelijk zou regisseren maar moest afhaken, ervan gemaakt zou hebben.