Als je elke dag met je neus in de weerkaarten zit, merk je wel dat er iets niet klopt', zegt klimaatexperte en weervrouw Jill Peeters. 'Ik zie wolken die er vroeger niet waren. Het weer is ook minder lieflijk en kan zelfs dodelijk zijn. Dat is geen mooi vooruitzicht, hè. Hoog tijd dat we dat probleem oplossen. En dat kunnen we, maar het duurt veel te lang.'Daarom vroeg ze voor haar vijfdelige Canvasreeks over de klimaat- en natuurcrisis aan allerlei experts: wat houdt ons tegen om de handen eindelijk uit de mouwen te steken? 'De grootste verrassing bij de de vraag "Wat houdt ons tegen?" was dat "geld" daarbij niet het populairste antwoord bleek te zijn.' In de eerste afleveringen schets je hoe we in deze crisis zijn beland. Het voelt soms als een opeenstapeling van gemiste kansen. Je zou er bijna kwaad van worden. Jill Peeters: Er zijn veel symboolmomenten geweest in de klimaatcrisis, zoals de zonnepanelen op het Witte Huis: president Jimmy Carter plaatste ze er in 1979, zijn opvolger Ronald Reagan haalde ze er in 1981 weer af. Ik ben blij dat we al die gebeurtenissen eindelijk eens op een rijtje hebben gezet. Het kan geen kwaad dat dat verontwaardiging oproept. Mensen die boos zijn, ondernemen vaker actie. Het zou erger zijn als deze reeks kijkers bang maakt. Want wie angstig is, kruipt in een hoekje. Daar hebben we geen tijd meer voor. Is dat ook de reden waarom jongeren zo'n grote rol in het klimaatprotest spelen, dat de jeugd sneller verontwaardigd of boos is? Peeters: Dat zou kunnen. Voor de huidige jongeren moet het alvast fijn zijn om te zien dat er vroeger ook al veel jongeren voor het klimaat op straat kwamen, zoals ten tijde van de Club van Rome. Die boosheid ebt overigens weg en verandert in verantwoordelijkheidszin. Daarom was het leuk om ook met ondernemers te praten die een veilige en gezonde toekomst willen. Als we geen klimaatvriendelijke maatregelen nemen die sociaal rechtvaardig zijn, ontploft de wereld namelijk. Dat wil niemand. De klimaatcrisis is ook een communicatiecrisis, klinkt het in je reeks. Peeters: Communicatie is enorm belangrijk. In zijn boek Sapiens zegt Yuval Noah Harari dat je echt bewustzijn creëert door goede verhalen te vertellen. Wel, het klimaat is bijna een thriller. Maar iedereen heeft zijn rol te spelen. Wetenschappers nemen die rol op. Iedereen zou dat moeten doen. Kunstenaars kunnen er in hun werk mee aan de slag, leerkrachten in hun lessen. Ik doe wat ik kan. Hopelijk kan ik mensen duidelijk maken dat een mooiere wereld mogelijk is. Die ligt voor het grijpen. We moeten het gewoon doen.