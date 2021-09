Hollywoodfilms over sport hebben vaak de neiging om een voorspelbaar verloop te volgen. Ook 'Jerry Maguire' (1996) ontsnapt er niet aan, maar de thematiek biedt net genoeg om je daar over te zetten.

Enkele jaren geleden legde de zaak Propere Handen de bedorven wereld van de Belgische voetbalmakelarij bloot. Ook in de Verenigde Staten kennen sportmakelaars een schunnig bestaan: gedreven door geld en ambitie passen ze zich voor elke situatie een andere persoonlijkheid aan en verliezen zo de persoonlijke behoeften van de atleet uit het oog. Met Jerry Maguire toont regisseur Cameron Crowe die onromantische kant van topsport, zij het in de vorm van een romantische Hollywoodklassieker.

Jerry Maguire, gespeeld door Tom Cruise, behoort tot dat rijtje wolven die alles doen om persoonlijk gewin na te jagen. Door de jaren heen zag hij de sportwereld echter veranderen in een gecommercialiseerd, asociaal wezen en kwam het besef dat hijzelf medeschuldig is. In een impulsieve bui schrijft hij een memo met als kernspreuk: Fewer clients / Less money / More care for athletes, die hij aan iedereen in zijn makelaarsbureau uitdeelt. Hij vindt dat de persoonlijke relatie met de atleet centraal hoort te staan in het makelaarsberoep. Jerry moet zijn credo voor meer menselijkheid bekopen met een ontslag en beslist om op eigen houtje verder te gaan. De enige werknemer die hem volgt is de brave boekhoudster Dorothy Boyd, gespeeld door Renée Zellweger. Dorothy is een jonge, alleenstaande moeder die geïnspireerd is door de idealen van Jerry. Zoals het Hollywood betaamt, ontstaat er een romance tussen de twee die het professionele leven bemoeilijkt. Voor Zellweger gold Jerry Maguire als haar grote doorbraak.Het is echter acteur Cuba Gooding Jr. die de show steelt als de excentrieke American footballspeler Rod Tidwell, de enige cliënt die Jerry heeft kunnen behouden. Tidwell voelt zich verongelijkt en wil meer geld verdienen nu hij als atleet fysiek zijn beste jaren tegemoet gaat. Zijn personage schept een realistisch beeld van de kopzorgen van een topsporter: in minder dan tien jaar moet hij genoeg verdienen om zijn familie een leven lang te onderhouden en bij één blessure kan zijn carrière voorbij zijn. Het leverde Gooding Jr. de Oscar op voor beste acteur in mannelijke bijrol.Alles aan Jerry Maguire - de romantische plot, de heilzame humor en de memorabele citaten zoals 'show me the money' en 'you had me at hello' - schreeuwt Hollywood. Toch konden ook critici de film smaken. De weergave van de immorele wereld van het sportmanagement en het zware topsportersbestaan, geeft Jerry Maguire een extra laag finesse. De film bewandelt het pad tussen commercieel en kritisch succes, en is daarom één van die klassiekers die je gezien moet hebben.