Wie Bridget Everett opzoekt, komt al snel uit bij Amy Schumer, de bekende collega-comédienne met wie ze vaak geassocieerd wordt. Somebody Somewhere, de reeks die geïnspireerd is op Everetts eigen leven, zou er wel eens voor kunnen zorgen dat haar naam ook op zichzelf herkenbaar wordt.

Het is echter niet per se de meest representatieve kennismaking met Everett, aangezien haar groteske humor in Somebody Somewhere wat teruggeschroefd wordt. Niet dat er géén humor in zit, maar elke lach gaat gepaard met een traan. Everett speelt Sam, een vrouw van middelbare leeftijd die van New York terug naar Kansas trekt, de staat waar ze opgroeide. Daar probeert ze samen met haar familie het overlijden van haar zus Holly te verwerken, met wie ze een speciale band had. Ondertussen wordt ze geconfronteerd met het verleden dat ze in Kansas achterliet, maar herontdekt ze ook haar passie voor zang en smeedt ze vriendschappen met oude kennissen en nieuwe kameraden. Het verhaal en het personage Sam zijn op jouw eigen leven gebaseerd. Welke les wil je dat de kijker daaruit leert? Bridget Everett: Somebody Somewhere is vooral een verhaal over jezelf en je plek in de wereld vinden, ook op latere leeftijd, wanneer vele anderen die al gevonden hebben. Sam is een vrouw van in de veertig die terugkeert naar haar familie, naar haar ouders en haar getrouwde zus, terwijl ze zelf eigenlijk nog richtingloos door het leven fladdert. Wanneer haar zus en steunpilaar Holly wegvalt, begint ze weer overal aan te twijfelen, maar gaandeweg zie je haar toch weer richting vinden en gelukkig worden. Het is oké om op je eigen manier en aan je eigen tempo je weg te zoeken. Het valt op dat de reeks erg veel lgbtq-personages telt. Was dat een bewuste keuze? Everett: Goh, eigenlijk niet. Ik wilde gewoon een verhaal over mensen vertellen, en die zijn toevallig queer. Het is wel zo dat ik me vooral omringd heb met wie me ook in het echte leven gelukkig maakt, en dit zijn nu eenmaal de mensen tot wie ik aangetrokken wordt. Verder lijkt ook communicatie een belangrijk thema te zijn. Everett: Klopt. Aan de kusten van Amerika communiceren de mensen heel open, dus dat is hoe Sam evolueerde toen ze in New York woonde. Nu keert ze terug naar Kansas, en in het landelijke deel van de States zijn de mensen veel geslotener en kroppen ze meer op. Ik vond het interessant om die communicatiestijlen tegenover elkaar te zetten en te tonen hoe mensen een gulden middenweg vinden. Ook op dat vlak blijft het zoeken voor de personages.