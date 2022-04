Het coronavirus verplichtte ook globetrotter Tom Waes om de afgelopen twee jaar dichter bij huis te blijven, met ontdekkingstochten door Vlaanderen en Nederland tot gevolg. In het nieuwste seizoen van zijn reisprogramma kan hij eindelijk weer verder reizen en trekt hij naar vijf heel verschillende metropolen: Caïro, Londen, Ulaanbaatar, Los Angeles en Mexico City.

Tom Waes: Het werd tijd om weer eens een klassieke Reizen Waes te maken. Hoewel we dachten dat de pandemie gaan liggen was, heeft het virus ons toch twee keer overvallen. Onze producer testte positief in LA, waardoor we er uiteindelijk opnieuw moesten gaan filmen. En we zijn tien dagen langer in Mongolië gebleven omdat onze klankman en ik corona hadden opgelopen. In de eerste aflevering neemt een Egyptenaar die perfect Nederlands spreekt je mee naar de piramides van Gizeh. Hoe vind je zo iemand? Waes: Dat is absoluut niet mijn verdienste, maar die van de redactieploeg waarmee ik al jaren samenwerk. We werden begeleid door een Nederlandstalig meisje dat Arabisch sprak, en zij kende de man. Hij heeft Nederlands geleerd door naar Thuis, Blokken en F.C. De Kampioenen te kijken. (lacht)Niet veel later word je in brand gestoken tijdens een massage. Speciaal. Waes: Die showmassages doen ze in Caïro vaak, en onze gids wilde ons er graag mee naartoe nemen. We wisten op voorhand wat te verwachten. Behalve onze klankman Pascal, die een slangenmassage voorgeschoteld kreeg. Ik heb een hemelse schrik voor slangen, dan laat ik me nog liever in brand steken. Welke lessen heb je getrokken uit je trips naar die wereldsteden? Waes: Dat zelfs de gemiddelde citytrip, zoals naar LA of Londen, kan verrassen als je maar lang genoeg blijft en op zoek gaat naar originele invalshoeken. In Caïro werden we meegenomen naar een afvalverwerkingsplek, waar ook onze gids nog nooit geweest was. Dat is de kracht van Reizen Waes: onze ploeg slaagt erin om zelfs locals te verbazen. Alle steden hadden te kampen met overbevolking. Ulaanbaatar in Mongolië valt misschien het minst in de categorie wereldsteden te plaatsen, maar is blijkbaar de snelst groeiende stad ter wereld. Mongolen zijn een nomadisch volk, dat massaal naar de stad trekt om te kunnen overleven, waardoor die uit zijn voegen barst. De stad laveert enorm tussen modernisatie en traditie. Tot slot: in iedere Reizen Waes passeert een ranzig streekgerecht. Het is bijna een gimmick geworden. Waes: Dit keer ben ik daar gelukkig gespaard van gebleven. In Reizen Waes: Vlaanderen heb ik redacteur Jonas Herman een koekje van eigen deeg gegeven: hij mocht opeten wat hij me jarenlang heeft voorgeschoteld. Ik denk dat hij zijn lesje nu wel geleerd heeft. (lacht)