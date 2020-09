Als coureur liet Eddy Planckaert iedereen liefst ver achter zich, als familieman houdt hij zijn kompanen graag dichtbij. Dat bleek al uit De Planckaerts, de realityshow over zijn gezin die van 2003 tot 2009 te zien was. Dat wordt nu opnieuw bewezen in Château Planckaert.

In deze feelgoodreeks ontpopt de Vlaamse kasseivreter zich tot Franse kasteelheer die samen met zijn vrouw Christa en de gezinnen van hun drie kinderen een uitgebrand kasteel in Lurcy-Lévis (in de Auvergne) tot chambres d'hôtes wil omtoveren.

Was dat een droom van jou?

Eddy Planckaert: Nee, maar ik wist wel dat een landgoed in een zuiders land er vroeg of laat van zou komen. Alleen had ik gedacht dat het dertig jaar geleden al zover zou zijn. Junior is in 2017 op dit domein gebotst. Hij heeft overigens duidelijk dezelfde vastgoedmicrobe als ik. Overal waar ik kom, bezoek ik de makelaar. Dat is een zwak van mij. Als ik een immokantoor zie, ben ik als een vrouw die een winkel met mooie kleren spot: dan moet ik daarnaartoe. Niet écht om iets te kopen, vooral om te ontdekken wat de prijzen en de beschikbare panden zijn.

Blijkbaar heb je dit voormalige kasteel van Lodewijk XV van een Nederlandse regisseur gekocht.

Planckaert: Inderdaad, van Roeland Kerbosch. Die heeft ook enkele erotische films gedraaid, maar of je dit château uit een van zijn films kunt kennen, weet ik niet. Ik heb in elk geval nog geen condooms gevonden tijdens de verbouwingen. (lacht)

Zorgen die zware verbouwingen voor wrevel in een hechte familie als de Planckaerts?

Planckaert: Nu moet ik hout vasthouden: voorlopig loopt alles goed. We zijn er met de hele familie hard mee bezig, van de kleinkinderen en kinderen tot onszelf en grootmoeder. Hopelijk hebben we eind volgend jaar een knap afgewerkt kasteel en kunnen we trots zijn dat we dat allemaal zelf hebben klaargespeeld. Wij hebben niemand nodig. De Planckaerts zijn het perfecte team.

Heb je al een plek gevonden voor je groene trui en andere wielertrofeeën?

Planckaert: (lacht) Château Neureux zal de verdienste zijn van de hele familie. Verwacht dus niet dat het een wielermuseum of koershotel wordt, hè. Al is het in de omgeving wel goed fietsen. Het is er zoals in de Ardennen twintig jaar geleden, maar dan uitgestrekter. Veel bos en akkers, een licht heuvelachtig landschap en kleine, autoluwe straatjes.

Hopelijk heb je tijdens de renovatie nog tijd om naar de uitgestelde Ronde van Frankrijk te kijken. Een gokje?

Planckaert: Het wordt een vreemde editie. Het zou kunnen dat er iemand op kop staat en toch naar huis moet omdat een ploegmakker ziek is. Jumbo-Visma is misschien de beste ploeg, met winnaars als Primoz Roglic, maar ik ben fan van de vorige winnaar dus ik zeg: Egan Bernal!

Château Planckaert Zondag 6/9, 20.05, Eén

