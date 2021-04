Voor het derde jaar op rij gaat Otto-Jan Ham op zoek naar de slimste studenten in De Campus Cup.

In deze aartsmoeilijke quiz nemen 34 ploegen van Vlaamse hogescholen en universiteiten het tegen elkaar op om de felbegeerde trofee een academiejaar lang naar hun faculteit te halen. 'Ik sta ervan versteld dat een studentenquiz zo populair kon worden', zegt Ham over zijn gesmaakte show. 'Eerst vreesden we dat enkel scholieren zouden kijken, maar blijkbaar is het voor velen fascinerend om mee te leven met jonge mensen die nog veel te leren hebben maar toch al pretty clever zijn.'

...

In deze aartsmoeilijke quiz nemen 34 ploegen van Vlaamse hogescholen en universiteiten het tegen elkaar op om de felbegeerde trofee een academiejaar lang naar hun faculteit te halen. 'Ik sta ervan versteld dat een studentenquiz zo populair kon worden', zegt Ham over zijn gesmaakte show. 'Eerst vreesden we dat enkel scholieren zouden kijken, maar blijkbaar is het voor velen fascinerend om mee te leven met jonge mensen die nog veel te leren hebben maar toch al pretty clever zijn.' Dit seizoen is De Campus Cup voor het eerst op Eén in plaats van op Canvas te zien. Is dat bredere kijkpubliek van Eén wel klaar voor zo'n uitdagende quiz? Otto-Jan Ham:Er zijn veel goede tv-quizzen, al was er duidelijk nog plek voor een iets pittiger quiz die niet in zijn eigen sérieux verdrinkt. En bij Eén weten ze natuurlijk wat ze in huis hebben gehaald. Wij zullen volharden in de boosheid. Het is een moeilijke tijd voor studenten. Merkte je dat ook tijdens de opnames? Ham:Absoluut. Die zijn blij dat ze nog eens buitenkomen. Vorig jaar zag ik dat ook al en toen was de lockdown net begonnen. Nu hebben zij er al een heel fucking jaar op zitten, waardoor je absurde situaties krijgt waarbij eerstejaars elkaar voor het eerst lijfelijk ontmoeten in de televisiestudio. Ik voel met hen mee. Als student was nieuwe mensen leren kennen voor mij echt het belangrijkste. Heeft het afstandsonderwijs intussen al voor minder goede quizzers gezorgd? Ham:(lacht) Voorlopig zie ik daar nog geen rechtstreeks verband. Het niveau ligt opnieuw superhoog. Echt zot! Ook voor jou was het een vreemd jaar. Ham:Voor wie Otto-Jan niet lust, wat ik natuurlijk goed kan begrijpen, was het afgelopen jaar pittig. Voor mezelf was het een kantelpunt. In Over de oceaan en Hi My Name is Jonny Polonsky heb ik mijn ironiejas kunnen uittrekken. Een van mijn beste beslissingen ooit. Ironisch zijn is hard labeur, hoor. Jezelf niet altijd weg hoeven te steken voelt veel comfortabeler. Maar het is verbazend hoe makkelijk ik ook weer in die ironische rol kruip. Dat merk ik nu ook weer als quizmaster. Intussen heb je als quizmaster al meer afleveringen ingeblikt zonder publiek dan met. Went dat? Ham:Het voelt vreemd om voor jezelf te klappen. De quiz zelf gaat er gelukkig niet aan kapot. Hopelijk kunnen we tegen de kwartfinales wel wat publiek toelaten en kan er na de finale een heuse orgie ontstaan. Als iedereen gevaccineerd is, tenminste. Dan kunnen jullie eindelijk ook eens uitzoeken wie er naast de slimste de wildste studenten zijn. Ham:Er is zelfs geen backstage meer waar we afterparty's zouden kunnen houden. Dat is jammer, al ben ik ook al lang niet meer geloofwaardig op studentikoze feesten. Wie weet volgend jaar. Wedden dat de rechtenstudenten het dan het bontst zullen maken?