Verrassingshit 'A Quiet Place' onderscheidt zich moeiteloos van andere horrorfilms.

Zwijgen is overleven. Dat is het motto van de Abbotts, een gezin dat zich verstopt voor stekeblinde buitenaardse monsters met een sterk ontwikkeld gehoor die de rest van de mensheid zo goed als uitgeroeid hebben.

Lee en Evelyn (regisseur John Krasinski en zijn vrouw-in-het-echte-leven Emily Blunt) en hun twee kinderen, Regan (de dove Millicent Simmonds) en Marcus (Noah Jupe) leven teruggetrokken op een afgelegen boerderij. Op het met maisvelden omgeven terrein hebben ze waarschuwingssystemen aangelegd om elkaar te verwittigen bij dreigend gevaar, zoals vuren die ze kunnen aansteken of elektrische verlichting. Om de aandacht van de creaturen niet te trekken lopen ze blootsvoets en communiceren ze via gebarentaal.

Maar hoe goed de vader zijn familie ook probeert te beschermen, de Abbotts ontsnappen niet aan alledaagse gezinsperikelen: de zoon mort wanneer er voedsel moet worden verzameld en de hardhorige dochter heeft het moeilijk met de beschermende houding van haar ouders. Bovendien is Evelyn hoogzwanger, en met een nieuwe baby op komst zal het heel moeilijk zijn om de perfecte stilte altijd en overal te bewaren.

A Quiet Place maakte in 2018 indruk aan de box office: de verrassingshit van Paramount bracht ruim 340 miljoen dollar op, of twintig keer zijn budget. Nochtans is dit een horrorthriller, een soort cross-over van een familiefilm à la Spielberg ( Jaws was een inspiratie) en een scifislasher in de trant van Alien, maar dan zonder de gore. De sterkste aantrekkingspool: de doordringende stilte waaraan de hele spanningsopbouw is opgehangen - de film telt slechts negentig regels dialoog.

Krasinski, voornamelijk bekend van zijn rol als de verveelde verkoper Jim Halpert in The Office US, weet met weinig middelen een bij momenten ondraaglijke suspense te creëren. Een graansilo, een badkuip, een roestige spijker op een trap of een kelder die langzaam onderloopt: samen met het uitgekiende sounddesign zorgen ze ervoor dat A Quiet Place zich moeiteloos onderscheidt van vele andere films in het horrorgenre.

De release van de langverwachte sequel is ondertussen uitgesteld naar april 2021.

A Quiet Place Zaterdag 12/12, 23.10, VTM 3

