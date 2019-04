Een persoonlijke docu over schuld, boete en zelfs verlossing of een revelerende docu over 'de nieuwe Steve Jobs' die door de mand valt? Aan u de keuze!

Exit (woensdag 17/4, 23.05, NPO2)

Karen Winther wordt achtervolgd door haar verleden. Als puber werd de Noorse filmmaker immers aangetrokken door de gevaarlijke kanten van extreemrechts. Naast een kartonnen doos met Ku Klux Klan-merchandise en een cd-collectie barstensvol hatecore houdt ze aan die periode vooral een gigantisch schuldgevoel over. Wat bezielde haar? Waarom werd ze door zoveel haat verteerd? Om die vragen te beantwoorden zoekt ze linkse en rechtse extremisten (en overlopers tussen beide kampen) op die ook met hun radicale verleden hebben gebroken. Wat blijkt? De verhalen van een Franse ex-jihadist, een Duitse ex-neonazi, een Amerikaanse white supremacist en een Deense ex-antifa lopen verrassend gelijk: niet de ideologieën trokken hen aan, maar de hechte community errond. Een persoonlijke docu over schuld, boete en zelfs verlossing. Al blijkt het daar voor sommigen te laat voor.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (Nu op Play)

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In het geval van Elizabeth Holmes: rechtstreeks in haar zakken. De 'nieuwe Steve Jobs' was pas twintig toen ze Theranos uit de grond stampte, een bedrijf dat claimde dat ze dé methode had uitgedokterd om grondige bloedtests uit te voeren. Een simpele vingerprik zou daartoe volstaan. Iedereen, levende reclameborden als Bill Clinton incluis, tuinde er met open ogen in, en in 2015 werd de waarde van Theranos door Forbesgeschat op 9 miljard dollar. Een jaar later was dat precies nul, nadat enkele journalisten en de Amerikaanse beurswaakhond SEC hadden uitgevlooid dat het bedrijf systematisch bloedtests had vervalst. Alex Gibney, de man achter revelerende docu's als Enron: The Smartest Guys in the Room en Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, brengt uw rode levensvocht nog maar eens aan de kook, opnieuw volgens zijn beproefde tactiek: interviews met insiders en nooit vertoond archiefmateriaal, meesterlijk gecomponeerd in een strakke montage.