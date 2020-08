Het tweede seizoen van My Brilliant Friend, de serie naar het epos van Elena Ferrante, is nu ook in ons land te zien.

Er is al even een vervolg op My Brilliant Friend, de bewerking door HBO en de Italiaanse staatszender Rai van Elena Ferrantes gelijknamige (en pijlsnel klassiek geworden) Napolitaanse kroniek, maar dankzij onze noorderburen kunnen we er eindelijk ook hier naar kijken. In seizoen twee, vanaf vanavond op NPO2, keren we terug naar Elena en Lila, de twee vriendinnen uit dezelfde arme wijk die we in dat prachtige eerste seizoen mondjesmaat uit elkaar zagen groeien. Elena probeerde aan haar milieu te ontsnappen door haar studies, Lila zocht een uitweg in een huwelijk met de welstellende kruidenier Stefano, nadat ze eerder de zoon van de plaatselijke maffiabons had afgewezen.

Alles wat wij u verder over de plot zouden vertellen, doet afbreuk aan de rijkdom van My Brilliant Friend, dat het bronmateriaal alle eer aandoet met een bijzonder fraai in beeld gezette mix van micro (hoe overleef je als jonge vrouw in het Italiaanse zuiden van halfweg de twintigste eeuw?) en macro (hoe overleef je als arm zuiders land in diezelfde twintigste eeuw?), terwijl intussen een gedetailleerd en genuanceerd beeld wordt geschetst van de bijzondere vriendschap tussen de twee ambitieuze protagonistes. Absoluut topwerk, dat vanaf 4 september ook via lumièreseries.com te bekijken valt.

