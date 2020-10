Thomas Vanderveken kijkt met het volste vertrouwen uit naar het tiende seizoen van 'Alleen Elvis blijft bestaan'.

Toen Thomas Vanderveken en zijn equipe in 2013 voor de eerste keer Alleen Elvis blijft bestaan op de kijker hadden losgelaten, kregen ze als enige kritiek dat de afleveringen niet lang genoeg duurden. Zeven jaar later werd de Canvas-talkshow na een enquête onder de lezers van De Morgen uitgeroepen tot het derde beste tv-programma van de eenentwintigste eeuw. Vanderveken kijkt dus met vertrouwen vooruit naar het tiende seizoen, waarin hij opnieuw mag graven in het beeldgeheugen van tien interessante koppen. 'Flattery is all right so long as you don't inhale', lacht Vanderveken het succes weg. 'Het is uiteraard fantastisch om in zo'n lijst genoemd te worden, maar je mag het niet naar je hoofd laten stijgen.'

Had je in 2013 verwacht dat Alleen Elvis blijft bestaan tot zo'n succes zou uitgroeien?

Thomas Vanderveken: Dit programma overstijgt alle verwachtingen die ik had over wat ik in mijn carrière dacht te kunnen doen. Ik interview bijna letterlijk iedereen die ik wil spreken en straks komt ook Stephen Fry: dat is echt een dream coming true. Wie kan dat zeggen over zijn job? Ik hoopte destijds op een leuk format dat dicht bij de werkelijkheid zou blijven en waar ik lang mijn tanden in zou kunnen zetten. Ik maak Alleen Elvis echt met hart en ziel en vind het natuurlijk zelf ook een goed programma. Het is tof dat andere mensen daar ook zo over denken.'

Wat maakte Stephen Fry voor jou de gedroomde honderdste gast?

Vanderveken: Hij is wat mij betreft op dit moment de beste verhalenverteller van de planeet. Wat hij doet met zijn boeken, podcasts en tv-programma's is ongezien. De biografie van de gemiddelde gast is een A4 lang, bij hem komt er maar geen einde aan. Het lijkt alsof hij vijftien levens heeft geleid.

Voor een programma als het jouwe vormden de afgelopen maanden vast de gedroomde voorbereidingsperiode om je in boeken en documentaires te verdiepen.

Vanderveken: In een ideale wereld zou dat zo geweest zijn, ja, maar in die van mij was er net voor de quarantaine een kleintje geboren. Daarnaast heb ik een zoontje van drieënhalf dat thuis moest blijven en geen vriendjes of oma's mocht zien. Ik heb dit voorjaar dus meer met Lego gespeeld dan wat anders. Bovendien moesten dit jaar zowel Factcheckers, Een jaar gratis en Alleen Elvis gemaakt worden, dus ik heb zeker voldoende werk gehad. Gelukkig is de voorbereiding voor Alleen Elvis heel aangenaam. De voorbije weken las ik beroepsmatig boeken van Tommy Wieringa en Stephen Fry! Daar kan ik wel mee leven. (lacht)

Alleen Elvis blijft bestaan Vanaf zaterdag 10/10, 22.05, Canvas

