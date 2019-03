Tv-tip: het pijnlijk grappige wanhoopsdrama 'The Skeleton Twins'

Skeleton Twins (Maandag 25/3, 20.40, Vitaya)

Wanhoop is de maizena die dit pijnlijk grappig geobserveerde indiedrama samenhoudt. Wanneer een van elkaar vervreemde zus en haar homoseksuele broer elkaar voor het eerst in jaren terugzien in hun geboortestad, loopt die reünie niet van een leien dakje. Toch hebben ze meer gemeen dan enkel een bloedband: ze zijn namelijk op precies dezelfde dag aan de dood ontsnapt. Deze komedie van regisseur Craig Johnson, bekend van de Daniel Clowes-verfilming Wilson, is enigszins voorspelbaar, maar de vertolkingen van Saturday Night Live-oudgedienden Kristen Wiig en Bill Hader zorgen geregeld voor gegniffel - onder meer wanneer ze zich wagen aan een charmante playbackversie van de eightieshit Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship.