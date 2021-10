Regisseur Francis Lee pakt in zijn film 'God's own country' homoseksualiteit aan zonder clichés of taboes.

Hij zuipt zich lam met goedkoop bier, heeft snelle seks op het toilet van de dorpskroeg om de volgende ochtend wakker te worden tussen de kippen en weer een hele dag mest bijeen te vegen op het gure platteland van Yorkshire. Het leven van de stugge en introverte twintiger Johnny Saxby (Josh O'Connor, bekend als Prince Charles in The Crown) is benard sinds zijn vader een beroerte heeft gehad en hij de bijna failliete schapenboerderij van zijn familie draaiende moet houden. Daar komt een einde aan wanneer Gheorghe (Alec Secareanu) op de boerderij arriveert. De Roemeense seizoenarbeider is door Johnny's vader aangeworven om hem te helpen lammetjes ter wereld te brengen. Eerst klikt het niet tussen de twee mannen en rollen ze vechtend door de modder. Maar dan helpen ze samen een ooi bevallen, bouwen ze een muur en eten ze noedels bij het kampvuur. De vonk springt over en even later liggen ze te kreunen in het hooi. Regisseur Francis Lee filmde zijn debuut waar hij opgroeide: in de buurt van zijn vaders boerderij in de Yorkshire Pennines - een streek die 'God's own country' wordt genoemd. Hij staat dicht bij de hardwerkende en zwijgzame boeren die gevormd zijn door het onherbergzame landschap rondom hen. Dat merk je, onder meer aan de dwingende, naturalistische uitstraling die cameraman Joshua James Richards, bekend van Oscarwinnaar Nomadland, de film gaf. Zelfs de seksscènes zijn ruig. En toch noemt Lee, die zich na een mislukte acteercarrière in Londen terugtrok in een houten hut op het winderige platteland van Yorkshire, zich bovenal een ongeneeslijke romanticus. Hij ziet zijn rauw liefdesverhaal niet als autobiografisch, maar als een fictieve interpretatie van wat er van hem geworden zou zijn als hij niet naar Londen was gevlucht. Toen God's Own Country uitkwam, legden nogal wat recensenten de link naar Brokeback Mountain. Een ongelukkige vergelijking. In tegenstelling tot het homofobe Wyoming van de jaren zestig, waar Ang Lees gay western zich afspeelt, is homoseksualiteit in het hedendaagse Yorkshire niet langer een taboe. Ook niet in een geïsoleerde plattelandsgemeenschap. Lee, die inmiddels bevestigde met het ingetogen lesbische drama Ammonite, pakt homoseksualiteit dan ook aan zonder clichés of taboes. Hij focust niet op de coming-out zelf, maar op het geworstel van de emotioneel onderdrukte Johnny om zijn gevoelens bloot te geven, iets waar de zachtaardige Gheorghe hem toe dwingt. Een prachtige, aardse ode aan de geboortegrond en de liefde.