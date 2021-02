Hebt u het ook gehad met die virtuele tours door lege museumzalen? De documentaire Luc Tuymans: in het licht van de argwaan, een samenwerking van de VRT en de Nederlandse omroep AVROTROS, gluurt binnen in het atelier van onze belangrijkste en internationaal meest gerenommeerde hedendaagse kunstenaar.

Tuymans heeft in het lockdownjaar 2020 naarstig gewerkt aan een nieuwe expo (in mei te zien in de Antwerpse galerie Zeno X), maar deze documentaire toont hem in de aanloop naar zijn monumentale tentoonstelling 'La Pelle' in Venetië.

Tuymans heeft in het lockdownjaar 2020 naarstig gewerkt aan een nieuwe expo (in mei te zien in de Antwerpse galerie Zeno X), maar deze documentaire toont hem in de aanloop naar zijn monumentale tentoonstelling 'La Pelle' in Venetië. René Mendel (producent): Voor de serie Hollandse meesters in de 21e eeuw hebben we met ons productiehuis Interakt ondertussen 107 portretten van hedendaagse kunstenaars gemaakt. In 2019 werkte Luc Tuymans aan zijn overzichtstentoonstelling in het Palazzo Grassi in Venetië, waarvoor hij een zeer eigenzinnige keuze maakte uit zijn topwerk. Net voordien had hij voor het eerst sinds lang nog eens een muurschildering gemaakt, een echt fresco, in het MSK in Gent. In die periode hebben we het grootste deel van deze film gedraaid. AVROTROS is zo blij met het resultaat, dat ze de docu willen indienen voor de Prix Italia ( een door de Italiaanse publieke omroep RAI georganiseerde internationale prijs, nvdr.) Straks komt er ook nog een langere versie voor de Vlaamse televisie en voor theaters en bioscopen. Daarvoor zouden we in deze periode extra opnames maken, maar die liggen door corona momenteel stil. Was Tuymans er wel happig op om jullie toe te laten tot zijn atelier? Mendel: Hij heeft ons veel vrijheid gegeven. Wij vonden het belangrijk dat de film over zijn werk zou gaan, niet over welke maaltijd hij het lekkerst vindt, welk boek hij net heeft gelezen of met welk merk auto hij rijdt. Luc Tuymans heeft geen rijbewijs, hij neemt altijd de taxi.Mendel: (lacht) Ik bedoel maar: het gaat ons om de kunstenaar en zijn kunstenaarschap. Het persoonlijke is alleen interessant als het een invloed heeft op het werk. Als je deze film gezien hebt, weet je hoe Luc Tuymans over kunst denkt en hoe en waarom hij zijn kunst maakt. Vanwaar de titelkeuze, in het licht van de argwaan?Mendel: Dat legt hij in het begin uit. Argwaan is belangrijk voor Tuymans. Het heeft met zijn jeugd en met het oorlogsverleden van zijn ouders te maken. In Vlaanderen heeft hij het daar al vaker over gehad, maar het blijft belangrijk om zijn kunst te begrijpen. En om door zijn reputatie van notoire brombeer heen te prikken? Mendel: Precies. Dat vind ik ook zo goed aan hem, dat hij het publiek niet naar de mond praat en af en toe nors uit de hoek kan komen. Hij is zoals hij zelf wil dat hij is. Hij doet niet echt zijn uiterste best om de kijkers te verleiden met zijn beelden. Hij is puur. Dat zal je gaandeweg ook waarderen als je deze documentaire ziet, denk ik. Je voelt je als kijker au sérieux genomen. Dan is het niet meer van belang of Luc Tuymans aardig is of niet.