In de bekroonde BBC-film 'Elizabeth is missing' kruip je in het dementerende hoofd van Maud Horsham.

'Powder your face with sunshine / Whistle a tune of gladness / The future's brighter when hearts are lighter / So smile smile smile.' Een kranig oudje zingt voor de spiegel Powder Your Face with Sunshine, een hit van Evelyn Knight uit 1948.

...

'Powder your face with sunshine / Whistle a tune of gladness / The future's brighter when hearts are lighter / So smile smile smile.' Een kranig oudje zingt voor de spiegel Powder Your Face with Sunshine, een hit van Evelyn Knight uit 1948. Hoe opgewekt het liedje ook klinkt, veel redenen om vrolijk te zijn heeft Maud Horsham, die met alzheimer kampt, niet. Haar leven is een aaneenschakeling van briefjes die haar eraan herinneren dat ze de deur op slot moet doen, afspraken moet nakomen en koffie moet drinken. Bovendien maakt ze zich zorgen om Elizabeth, haar beste vriendin die plots vermist lijkt te zijn en van wie ze in de tuin een spiegeltje heeft gevonden. Maud is vastbesloten om Elizabeth terug te vinden, ook al gelooft niemand dat haar vriendin echt verdwenen is. De symptomen van haar dementie nemen toe en steeds vaker haalt ze heden en verleden door elkaar. De in Engeland lovend ontvangen BBC-film Elizabeth Is Missing (2019) is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Emma Healey. Nog voor die verschenen was, boden uitgevers daarvoor al tegen elkaar op, waren de tv-rechten verkocht en zagen velen Judi Dench en Maggie Smith al in de rol van Maud Horsham. Dat het uiteindelijk Glenda Jackson is geworden, is een zegen voor deze bescheiden en ingetogen productie. De 85-jarige Jackson, die in de jaren zeventig Oscars won voor haar rollen in Ken Russells Women in Love en de romantische komedie A Touch of Class, stopte jarenlang met acteren om tegen het thatcherisme te vechten. De arbeidsdochter uit de Merseyside zetelde voor Labour in het Lagerhuis en belandde zelfs in de regering van Tony Blair. In Elizabeth Is Missing is ze voor het eerst sinds 1992 weer in een film te zien. Voor haar magnifieke vertolking werd ze beloond met onder meer een Emmy en een Bafta. Regisseuse Aisling Walsh (Maudie, Song for a Raggy Boy) volgt trouw de opbouw van de roman. Maar door Mauds zoektocht naar Elizabeth systematisch af te wisselen met herinneringen aan de verdwijning van Mauds pasgetrouwde oudere zus Sukey (Sophie Rundle) in 1950, komt de opzet soms gekunsteld over. De film moet het dus vooral hebben van de voortreffelijke acteerprestatie van Jackson, die in bijna elke scène in beeld komt. Ze vertolkt op weergaloze wijze de aftakeling van de koppige Maud, die haar dementie boos ontkent en gefrustreerd raakt als ze zich niet meer kan herinneren wat een paar seconden geleden is gebeurd. Een Memento is Elizabeth Is Missing niet, maar Jackson maakt de film het kijken meer dan waard.