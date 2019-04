Tv-tip: 'Fruitvale Station', het waargebeurde debuut van Ryan Coogler

Vanavond op tv: het waargebeurde verhaal van een zwarte jongeman die op oudejaarsavond door een politieagent wordt doodgeschoten.

Het politieke gewicht van een Spike Lee heeft hij vooralsnog niet maar regisseur Ryan Coogler heeft met Black Panther toch een stevige steen bijgedragen aan de diversiteit in Hollywood. Met zijn op feiten gebaseerde debuut stortte hij zich in 2013 al op BlackLivesMatter.

Fruitvale Station is het in pathos en melancholie gedrenkte relaas van de laatste 24 uur, toevallig die van oudejaarsavond 2009, van de jonge zwarte Oscar Grant. Michael B. Jordan - Erik Killmonger uit Black Panther - is uitstekend als Grant, een kleine drugsdealer die eigenlijk een nieuwe start tracht te maken wanneer hij tijdens de jaarwisseling betrokken raakt bij een opstootje in een metrostation in Oakland.